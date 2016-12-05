中国债市动态：期现货暂稳IRS略走低，资金续向好但不确定性仍存

路透上海12月5日 - 中国银行间债市周一早盘现券暂趋稳，利率互换(IRS)仍小幅回落。交易员表示，国债期货小涨，现券情绪随之改善，资金面继续向好；但央行公开市场转为单日净回笼，年底临近流动性预期仍难乐观，多数机构等待本周陆续公布的11月宏观数据提供更多指引。

“(收益率)变化不大，国债下了不到一个(基)点，情绪稳住点了，资金好转，IRS还下了3个点呢。”上海一银行交易员称，跨月过后资金松下来了，但不知道能持续多久，年底将近且月中还有缴税，宽松局面能坚持多久还是个问题。

剩余期限近10年的国债160017最新报价 在3.02%/3.00%，上日尾盘为3.05%/2.95%；10年国开活跃券160210最新报价 在3.3675%/3.3625%，上日尾盘为3.38%/3.36%。

上海另一银行交易员表示，上周随着资金收紧，短期市场利空因素已经释放一波；如有配置盘继续配置，不排除收益率有一波小幅回落，但其中风险也会很大，因为只要经济基本面逐步企稳，现券收益率还是一个缓慢上行的过程。

“短期走势还很不好说，今天市场来看，只是期货稳住了，现货也就没什么大动静了，”他称，公开市场在净回笼资金，美联储加息基本成定局，短期不确定性还很大。

央行公开市场今日进行总额1,000亿元人民币的逆回购操作，其中七天期700亿元，14天期200亿元，28天期100亿元。据此计算，单日将净回笼600亿元。

银行间市场周一资金面继续向好，隔夜资金供给充裕，回购利率也大多走低；月初机构头寸压力整体有限，不过随着年末日渐临近，补充跨年资金的压力亦会逐步显现，流动性缓解难持续太长时间，12月中下旬料再度收紧。