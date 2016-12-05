台湾股市：早盘下跌，受累于欧洲政治不确定性

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透台北12月5日 - 台湾股市周一下滑，尾随其他亚股，意大利总理伦齐在周日修宪公投遭遇惨败后表示将辞职，令意大利政局陷入动荡，引发新兴市场的风险规避情绪。
0401GMT，台湾加权股价指数 跌0.1%，报9,183.77点，上一交易日收低0.8%。
电子类指数 涨0.1%，金融保险类指数 持平。
全球最大晶片代工企业台积电 上交易日下挫2.7%后，今日获逢低承接，股价上涨0.7%，带动电子股。(完)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。