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亚洲 | 2016年 12月 5日 星期一 12:29 BJT

台湾股市：早盘下跌，受累于欧洲政治不确定性

路透台北12月5日 - 台湾股市周一下滑，尾随其他亚股，意大利总理伦齐在周日修宪公投遭遇惨败后表示将辞职，令意大利政局陷入动荡，引发新兴市场的风险规避情绪。

0401GMT，台湾加权股价指数 跌0.1%，报9,183.77点，上一交易日收低0.8%。

电子类指数 涨0.1%，金融保险类指数 持平。

全球最大晶片代工企业台积电 上交易日下挫2.7%后，今日获逢低承接，股价上涨0.7%，带动电子股。(完)

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