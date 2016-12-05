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亚洲 | 2016年 12月 5日 星期一 12:52 BJT

台湾股市：深港通今日正式开通，对台股影响料小于沪港通--金管会主委

路透台北12月5日 - 台湾金管会主委李瑞仓周一表示，深港通今日正式开通，根据沪港通开放经验，沪港通每天影响台股交易量约三亿台币，且深港通规模较小，料影响将小于沪港通。

李瑞仓今日在立法院财委会备询时作出以上表述。他并称，台湾股市健全，应该不会受到影响。

“深港通因为今天才开始还要继续观察。 ”李瑞仓说。

此外，李瑞仓及财政部长许虞哲在会中皆对明年股市持乐观看法，认为明年台股应该会比今年好，因为明年经济成长率优于今年。

台湾主计总处此前将2016年经济成长率预估上修至1.35%(原估为成长1.22%)，并预估2017年经济成长率为1.87%。

当地时间12:41，主要亚洲股市多数下跌，其中以沪综指 跌幅的1.3 %为最大，香港恒生指数 亦跌0.36%，台湾加权指数 的0.12%跌幅相对较小。

中国股市沪综指 周一开盘跌1.2%。上周末中国证监会主席刘士余对举牌收购的一番强硬表述，令大盘无视今天深港通首日开通这一重大因素，大幅跳空低开，万科 等举牌概念股大跌。 (完) (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)

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