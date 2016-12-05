台湾股市：深港通今日正式开通，对台股影响料小于沪港通--金管会主委

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透台北12月5日 - 台湾金管会主委李瑞仓周一表示，深港通今日正式开通，根据沪港通开放经验，沪港通每天影响台股交易量约三亿台币，且深港通规模较小，料影响将小于沪港通。
李瑞仓今日在立法院财委会备询时作出以上表述。他并称，台湾股市健全，应该不会受到影响。
“深港通因为今天才开始还要继续观察。 ”李瑞仓说。
此外，李瑞仓及财政部长许虞哲在会中皆对明年股市持乐观看法，认为明年台股应该会比今年好，因为明年经济成长率优于今年。
台湾主计总处此前将2016年经济成长率预估上修至1.35%(原估为成长1.22%)，并预估2017年经济成长率为1.87%。
当地时间12:41，主要亚洲股市多数下跌，其中以沪综指 跌幅的1.3 %为最大，香港恒生指数 亦跌0.36%，台湾加权指数 的0.12%跌幅相对较小。
中国股市沪综指 周一开盘跌1.2%。上周末中国证监会主席刘士余对举牌收购的一番强硬表述，令大盘无视今天深港通首日开通这一重大因素，大幅跳空低开，万科 等举牌概念股大跌。 (完) (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。