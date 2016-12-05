《路透晚报》--12月5日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经/金融】

--中美关系：中国称一个中国原则是中美关系健康发展基石，不希望被破坏

美国当选总统特朗普同台湾总统蔡英文通电话后，中国外交部长王毅表示，一个中国原则是中美关系健康发展的基石，中国不希望这一政治基础受到任何干扰和破坏。

--中国数据：财新11月服务业PMI升至16个月高点，四季度经济料持稳

新接业务量持续增长等带动财新11月中国服务业PMI升至16个月高点，四季度中国经济料将持稳；但经营者信心大幅下滑，预示明年的复苏之路仍将充斥着不确定性。

--中国保险：要防止通过虚假增资等方式绕过资本约束--保监会副主席

中国保监会副主席陈文辉近日称，偿付能力监管存在被金融机构通过自我注资、虚假增资等方式绕过的可能性，令资本约束成为保险行业的马奇诺防线；未来将更多通过完善公司治理予以解决。

--中国经济：债转股先行先试近1,000亿元,今年钢煤去产能可完成--发改委

中国国家发展改革委员会副主任连维良表示，目前国有资本投资运营公司等各项试点有序展开。市场化法治化债转股先行先试达到近1,000亿元人民币。今年钢铁去产能4,500万吨、煤炭去产能2.5亿吨的年度任务可以提前完成。

--中国环保：近日60多个城市遭遇空气重污染，仍有企业违规排放--环保部

新华社援引中国环境保护部周日晚的通报称，12月2日至4日，受明显不利气象条件影响，中国京津冀及周边地区发生一次大面积区域性空气重污染过程，影响范围包括北京、天津、河北、山东、山西、河南、辽宁等七省市，涉及60多个城市，但仍有企业违规排放。

--《路透基点特写》中国管控资本流出，恐不利于中国企业海外筹资

中国上周意外祭出管控资本外流措施，银行界人士警告称这可能会打压海外收购，并让中国企业更难在海外筹资。中国主管机关推出一连串措施，旨在阻止资金外流，并保护人民币汇价；人民币兑美元已经跌至八年低点。

--香港数据：11月PMI回升至49.5，数值为20个月来最高--日经

2016年11月日经香港PMI为49.5，较10月的48.2回升，数值虽仍低于50的持平线，但已为20个月以来最高。

--台湾金融：立法院财委会初审通过公司债及金融债免征证交税延长10年

台湾立法院财委会周一初审通过，公司债及金融债免征证券交易税再延长10年。此案院会需再经过二、三读后才会实施，惟市场普遍预料可望继续停征。

【固定收益】

--中国公开市场：今日将进行总额1,000亿元逆回购，单日净回笼600亿

业内人士透露，中国央行公开市场今日将进行总额1,000亿元 人民币的逆回购操作，其中七天期700亿元，14天期200亿元，28天期100亿元。据此计算， 单日将净回笼600亿元。

--中国债市动态：期现货暂稳IRS略走低，资金续向好但不确定性仍存

中国银行间债市早盘现券暂趋稳，利率互换(IRS)仍小幅回落。交易员表示，国债期货小涨，现券情绪随之改善，资金面继续向好；但央行公开市场转为单日净回笼，年底临近流动性预期仍难乐观，多数机构等待本周陆续公布的11月宏观数据提供更多指引。

--中国货币市场：短期资金供给继续转暖，但对跨年流动性预期仍偏紧

中国银行间市场资金面继续向好，隔夜资金供给充裕，回购利率也大多走低；月初机构头寸压力整体有限，不过随着年末日渐临近，补充跨年资金的压力亦会逐步显现，流动性缓解难持续太长时间，12月中下旬料再度收紧。

--中国债市：11月托管大增8,581亿，商业银行加力险资减持--中债登

中国中央国债登记结算公司最新数据显示，11月末债券托管余额为43.37万亿元人民币，当月增加8,581亿元，较10月4,014亿元环比增逾一倍。其中商业银行本月增量大增至6,457亿元，创6月份以来单月新高；而此前连续增持的保险机构，则在当月减少1,362亿元。

--中国货币市场：471家银行公布2016年同业存单发行计划，累计规模90,363亿

中国山东邹平农村商业银行和同心县农村信用合作联社最新公布今年同业存单发行计划，至此，不包括上海自贸区同业存单，已有471家银行公布发行计划， 累计规模90,363.1亿元人民币。

--中国信用债：博源控股称11亿元超短融16博源SCP001兑付存在不确定性

中国内蒙古博源控股集团上周五稍晚称，其所发行的于上周六(3日)到期的11亿元人民币超短期融资券--16博源，由于公司资金紧张，到期兑付存在不确定性（因假日实际兑付应延至周一）。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘随中间价下跌，离岸流动性仍紧两地价差继续倒挂

人民币兑美元即期早盘随中间价小幅回落，因国际美元仍整体偏强。交易员称，目前监管采取市场价和中间价低偏离管理思路，通过篮子变动来影响市场，盘中大行仍提供适度美元流动性，确保汇价整体稳定，由于美元走势仍偏强，人民币汇率料整体承压。

--《焦点》中国慌忙围堵资金外流，市场空头嗅到血腥气

中国在采取越来越激进的举措压制资金外流势头，美国对冲基金经理Kyle Bass不会没注意到。Bass因其在全球金融危机期间成功做空美国房地产市场而声名鹊起，所以市场密切关注他的建议。长期以来他一直认为人民币兑美元将下跌30%，并认为资本外流之势支持他的看法。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均上升，CFETS指数微升至94.92

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周一较上日微升0.01%至94.92；SDR篮子指数微升至95.52，BIS篮子指数微升至96.28。

--中国汇市：外汇交易中心人民币指数上周均反弹，CFETS指数升至94.91

中国外汇交易中心(CFETS)公布，上周五(2日)的CFETS人民币汇率指数较前周上涨0.25%至94.91，较2014年底则仍下跌5.09%。

--CNH动态：离岸美元兑人民币一年期掉期升破2,300点，创逾九个月新高

离岸市场美元兑人民币CNH一年期掉期连五日上行并升破2,300点，创出逾九个月新高。分析人士指出，离岸人民币流动性持续收紧，投机空头遭遇持续挤压，离岸CNH即期与在岸汇价已明显倒挂，离岸对人民币贬值的押注开始消退。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收跌1.2%创逾两个月最大单日跌幅，周末利空因素叠加

中国股市沪综指收跌逾1.2%，创逾两个月最大单日跌幅。分析师指出，周末监管层对举牌收购表述强硬，令此前领涨的大盘权重股全线大跌，外围市场亦动荡不安提升避险情绪。不过中小盘股受深港通今日开通提振，表现相对抗跌，短线股指料围绕3,200点展开多空争夺。

--中国新股：证监会核准13家企业首发申请，筹资总额预计不超过75亿元

中国证监会官方微博称，核准13家企业首发申请，筹资总额预计不超过75亿元人民币。

--中国房地产：11月30城新建商品住宅成交面积环比减少10.5%，同比减4.2%--易居

中国上海易居房地产研究院周日发布报告称，受政策管控影响，其监测的30个典型城市11月新建商品住宅成交面积为1,990万平方米，环比减少10.5%；同比则减少4.2%，为21个月以来首次下滑。

--中港证券：港交所冀中港两地互联互通机制快将延伸至ETF及其他资产类别

深港通开锣，标志着中港两地资本市场互联互通机制实现扩容，香港交易所的高管表示，希望深港通运行畅顺后，下一步互联互通机制尽快延伸至交易所买卖基金（ETF），并逐步加入其他资产类别。

--中国期货：将上市更多符合实体经济需要的期货新品种--证监会副主席

中国证监会副主席方星海表示，未来将开发、上市更多符合实体经济需要、市场条件具备的期货新品种，包括推出原油期货和白糖、豆粕等商品期权；此外今年一些期货品种交易量很大，但对于期货投机是否会拉大现货价格涨幅的担心，其实是没有必要的。

--《焦点》中国天使投资热度不减，资金充裕明年看好TMT、人工智能等领域

虽然2016年中国资本市场表现乏善可陈，但作为股权投资最前端和风向标的天使投资行业，主流投资机构并未放缓投资步伐，在人工智能、AR/VR、企业及服务、消费升级、大数据及网络安全、移动出海、视频直播等诸多领域频频出击。

--中国个股：圆通速递终止重大资产重组，拟定增募资85亿用于转运等项目

今年刚借壳上市、此前并因筹划重大事项停牌近一个月的中国圆通速递公告，决定终止重大资产重组，同时转为定向增发募资至多85亿元人民币，用于多功能转运及仓储一体化建设等多个项目。

--香港个股：长和近9.8亿美元出售飞机租赁资产予长实地产，加强业务区分

由香港首富李嘉诚掌控的环球综合企业--长江和记实业宣布，将总代价9.78亿美元向同系公司长实地产出售飞机租赁业务，以加强两家集团之间的业务区分，消除将来彼此间的潜在利益冲突。

--企业并购：香港长江基建拟以73亿澳元竞购澳洲能源基建企业Duet集团

澳洲能源基建企业Duet集团称，香港长江基建出价73亿澳元(54.4亿美元)竞购该集团。

--香港热股：中国农产品向中信资产等收购内地典当业务，复牌劲升两成