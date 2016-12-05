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亚洲 | 2016年 12月 5日 星期一 13:46 BJT

日本债市：公债价格上涨，意大利公投结果促使投资者买入避险资产

当日涨跌   上日
                                   最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债        -0.185%     -0.5   -0.180%
    五年期公债        -0.110%     -0.5   -0.105%
    10年期公债        0.030%     -0.5    0.035%
    20年期公债        0.470%     -0.5    0.475%
    30年期公债        0.580%     -1.5    0.595%
    10年期公债期货  <0#JGB:>         150.61    +0.13    150.48
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
    
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美债每日展望            欧元区公债市场        
    美国现货公债            英国公债市场              
    日本公债市场             中国债市                  
    台湾债市                 利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     

 (编译/审校 汪红英/王琛/蔡美珍)

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