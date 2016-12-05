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亚洲 | 2016年 12月 5日 星期一 16:00 BJT

《中国新债预测》国开行五期债定位料整体偏高，二级疲弱不堪压制需求

* 招标品种：国开行3/5/7/10/20年固息增发债
    * 期限及招标金额：3/5/7/20年：各30亿元；10年：80亿元
    * 招标时间：3/5/7年：12月6日9:30-10:30
    * 10/20年：12月6日9:30-11:10
    * 受访人数：8位(银行、券商、基金和保险)
    * 预测区间：3.15%-3.23%；3.25%-3.34%；3.40%-3.52%；3.35%-3.41%；3.63%-3.70%
    * 预测均值：3.20%、3.30%、3.48%、3.37%、3.67%

    路透上海12月5日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发三、五、七、10和20
年五期固息债。路透调查显示，今日午后二级收益率再度跳涨，市场情绪疲弱不堪，料明日
新债需求寡淡，定位整体偏高，收益率预测均值分别为3.20%、3.30%、3.48%、3.37%和3.67
%。
    
    “休假一周回来，世界都变了，一时半会儿没有看懂这个市场，今天一天都在强迫自己
认识这个（飙升的）收益率，明天估计发的不会很好，”华东一银行交易员称。
    
    上海另一银行交易员表示，上午二级市场尚走势平稳，但下午风云突变，特别是两点以
后国债期货一波跳水，现券收益率再度明显上行，国开活跃券160210 上摸3
.40%关口，如此弱势下，预计明日国开新债难以乐观。

    华中一银行交易员称，“今天确实波动大，明天一级是检验市场（信心）的时候。”

    中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，三、五、七、10
和20年最新收益率为3.1886%、3.3487%、3.4459%、3.3570%和3.6366%。
    
    明日招标五期债中，五年期为今年第18期新发债，其余分别为该行今年第15期CN16021
5=CFXS、第七期 、第13期 、第五期 的增
发债，票面利率2.65%、3.24%、3.05%、3.80%。

    具体发行条款如下：

                    2016年第15、七、13、五期增发债和第18期新发
    ----------------------------------------------
    发行上限        3/5/7/20年：各30亿元
                    10年：80亿元  
    期限/计息方式   3/5/7/10/20年固息
    招标时间        3/5/7年：12月6日9:30-10:30
                    10/20年：12月6日9:30-11:10                
    招标方式        单一价格(荷兰式)
    缴款日          12/8
    起息日          3年：10月20日；5年：12月8日;7年：2月25日
                    10年：8月25日；20年：1月25日
    分销期          12/7-12/8
    上市日          12/12
    基本承销额      不设立
    付息频率        按年
    发行人增发权利  保留
    承揽费          3年：0.05%；5/7年：0.10%；
                    10年：0.15%；20年：0.20%
    ----------------------------------------------(完)

 (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)

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