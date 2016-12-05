台湾股市：随亚股小幅收跌，因意大利公投结果令避险需求升温

路透台北12月5日 - 台湾股市周一随亚股小幅收跌。分析师称，因执政当局在意大利公 投惨败，令投资人远离高风险资产；不过亚洲股市下跌幅度普遍不大，指数仍在区间内震荡 。 台湾加权股价指数 收跌0.31%，至9,160.66点；今日成交初值 为621. 64亿台币，上交易日修正后为762.98亿。 “虽然股市下跌，但我觉得意大利公投惨败对台股未来不见得是利空。”元大投顾市场 研究部经理薛舜日说。 他表示，此前英国公投的结果虽令全球市场震惊，但事后来看，资金反而大量涌向台湾 与韩国；这次虽然有12月美联储升息变数的干扰，但市场通常提早反应，一旦确定升息，台 股反而会有机会出现波段行情。 薛舜日认为，在下周美联储召开会议前，大盘指数料将在9,100点月线之上游走，高点 将不会超过9,300点。 意大利总理伦齐在宪法改革公投中遭遇惨败，并表示将会辞职。修宪公投失败可能导致 意大利摇摇欲坠的银行业更加不稳。本地时间13:51，MSCI亚太明晟指数 跌 0.42%。(完)