台湾股市：随亚股小幅收跌，因意大利公投结果令避险需求升温

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透台北12月5日 - 台湾股市周一随亚股小幅收跌。分析师称，因执政当局在意大利公 投惨败，令投资人远离高风险资产；不过亚洲股市下跌幅度普遍不大，指数仍在区间内震荡 。 台湾加权股价指数 收跌0.31%，至9,160.66点；今日成交初值 为621. 64亿台币，上交易日修正后为762.98亿。 “虽然股市下跌，但我觉得意大利公投惨败对台股未来不见得是利空。”元大投顾市场 研究部经理薛舜日说。 他表示，此前英国公投的结果虽令全球市场震惊，但事后来看，资金反而大量涌向台湾 与韩国；这次虽然有12月美联储升息变数的干扰，但市场通常提早反应，一旦确定升息，台 股反而会有机会出现波段行情。 薛舜日认为，在下周美联储召开会议前，大盘指数料将在9,100点月线之上游走，高点 将不会超过9,300点。 意大利总理伦齐在宪法改革公投中遭遇惨败，并表示将会辞职。修宪公投失败可能导致 意大利摇摇欲坠的银行业更加不稳。本地时间13:51，MSCI亚太明晟指数 跌 0.42%。(完)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。