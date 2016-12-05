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亚洲 | 2016年 12月 5日 星期一 14:22 BJT

澳洲股市：收盘下跌，投资者消化意大利公投否决宪改的影响

路透12月5日 - 澳洲股市周一收低，金融股领跌，投资者消化意大利公投否决宪改对市场带来的潜在影响。

意大利总理伦齐在周日修宪公投遭遇惨败后表示将辞职，令意大利政局陷入动荡。

澳股S&P/ASX 200指数 收盘跌0.8%或43.62点，报5,400.4点。

金融类股 跌1.2%，自11月8日美国总统大选以来该类股已累计上扬近10%。

澳洲四大银行今日均跌逾1%，对大盘构成主要拖累。(完)

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