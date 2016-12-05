《汇市简讯》欧洲盘初：欧元下挫，政治风险罩顶

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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* 欧元/美元下跌0.74%，欧元/日圆下挫0.99%，新西兰元/美元跌0.41%，英镑/美元跌0.32%
* 美元/人民币微跌0.03%，美元/离岸人民币小升0.07%，美元/台币上升0.19%，美元/坡元上扬0.32%
* E-迷你标普500指数期货涨0.31%，日经指数收低0.82%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.47%，美国原油期货跌1%，10年期美债收益率报2.3435%
* 意大利总理伦齐宣布辞职，此前在修宪公投遭遇惨败
* 新西兰总理约翰基因家庭因素意外宣布辞职，愿支持财长接任
(完)
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(编译 王兴亚；审校 于春红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。