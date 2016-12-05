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亚洲 | 2016年 12月 5日 星期一 14:34 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：欧元下挫，政治风险罩顶

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* 欧元/美元下跌0.74%，欧元/日圆下挫0.99%，新西兰元/美元跌0.41%，英镑/美元跌0.32%

* 美元/人民币微跌0.03%，美元/离岸人民币小升0.07%，美元/台币上升0.19%，美元/坡元上扬0.32%

* E-迷你标普500指数期货涨0.31%，日经指数收低0.82%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.47%，美国原油期货跌1%，10年期美债收益率报2.3435%

* 意大利总理伦齐宣布辞职，此前在修宪公投遭遇惨败

* 新西兰总理约翰基因家庭因素意外宣布辞职，愿支持财长接任

(完)

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(编译 王兴亚；审校 于春红)

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