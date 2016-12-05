《中国数据观测》11月经济呈L型走势，通胀继续上行PPI涨幅明显扩大

* 公布内容：中国11月CPI和PPI，工业增加值、投资和消费 * 公布时间：12月9日公布CPI和PPI，12日公布工业等数据 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 工业 reut ers://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNIO%3DECI 投资 reuters://real time/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNUFAI%3DECI 消费 reuters://realtime/ver b=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNRSL%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.2 2.1 1.9~2.4 1.5 47 工业生产者出厂价格指数(PPI) 2.2 1.2 1.0~3.1 -5.9 45 工业增加值 6.1 6.1 5.9~6.3 6.2 38 固定资产投资(不含农户)(1-11 8.3 8.3 8.2~8.5 10.2 34 月) 社会消费品零售总额 10.1 10 9.0~10.6 11.2 37 注：固定资产投资前值为1-10月 数据。 路透综合40余家机构预测中值结果显示，中国经济在11月呈现L型增长走势，工业和投资持平于上月，消 费略有改善；通胀则继续上行，CPI受猪肉价格带动稍有回升，PPI则在低基数和主要工业品价格加速走升之下 扩大涨幅。 “11月份经济继续呈现L型走势，重点关注中央经济工作会议如何定调。”申万宏源在报告中表示，从发 电耗煤、高炉开工率等高频数据看，工业生产略放缓；制造业和民间投资均呈现企稳迹象，房地产投资受益于 低基数同比增速有望较快增长，预计11月投资持平于前月。而地产销售对相关销售影响相对滞后，汽车销售延 续10月走势，总体看社会消费品零售总额有望持稳。 申万宏源预计，明年经济增长目标为6.5%左右，CPI目标为3%，M2和社会融资总量的目标下调到12%左右， 赤字率将提高到4%，并表示由于中国经济仍将面临房地产销售放慢、汽车销售放慢、顺差减少等三大压力，宏 观政策基调仍将以保增长防风险为主，将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。 交通银行金融研究中心预计，11月投资回升，工业平稳，消费微升。建筑材料、钢材、水泥价格显着上涨 ，存在去产能和投机的原因，同时也反应出需求端的回暖；投资料增长8.5%，保持回升态势。受基数上升的影 响，今年同期工业增加值同比增速难以明显走高，预计为6.1%。而信息消费快速增长势头延续，年末消费旺季 临近，消费增速料小幅上升至10.3%。 兴业证券对消费增速的预测则有些不同，他们认为11月零售增速或继续放缓。趋势上来看，经济的下行压 力会影响消费，且汽车销售增速可能继续放缓，原因是去年四季度开始实行的汽车购置税优惠带来的基数因素 ；同时，“双11”销售额增量和增速都比去年放缓，指向零售同比增速或进一步回落。 通胀方面，兴业证券预计通胀回升，称11月份高频猪肉价格上涨，而且猪价同比回升，对CPI同比拉动会 上升；PPI方面，高频钢铁、煤炭、水泥等价格继续上涨，指向PPI环比可能仍偏高，再叠加基数因素，PPI同 比或继续明显回升。 交通银行也认为，11月CPI小幅上涨，PPI涨幅扩大。具体来说，蔬菜类价格环比延续上涨态势，食品价格 整体走势平稳，非食品价格微升，CPI同比增速小幅上升至2.2%，未来仍有小幅上涨可能。PPI方面，全国主要 生产资料市场价格整体上涨幅度加大，九大类生产资料价格全部上涨，其中黑色金属、有色金属价格环比涨幅 超过10%，11月PPI或上升至2.7%。 之前公布的先行指标印证中国经济正处于复苏通道之中。11月官方制造业和非制造业PMI双升至逾两年高 位，超市场预期，从生产到需求到价格的各分项指数亦齐回升，预示经济短期已企稳，完成年内增长目标无虞 。 （完） 欲浏览中国已公布经济指标，请点选 ；数据页面请点选 (发稿 宿泱韫；审校 曾祥进)