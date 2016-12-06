《分析师观点》台湾11月CPI1.97%创八个月高位，央行尚无升息急迫性

路透台北12月6日 - 台湾主计总处周二公布，11月消费者物价指数(CPI)较上年同期升1 .97%，高于市场预期的1.5%，并创下八个月高位。前高是今年3月升2.01%。 11月CPI经季调后较上月则涨0.29%，当月趸售物价指数(WPI)较上年同期减0.28%，核心 CPI较上年同期增0.84%。 以下为CPI及WPI的变动情况，单位为百分比(%)： 11月 10月 CPI（较上年同期） +1.97 +1.70 路透调查（较上年同期） +1.50 -- CPI（较上月，经季节调 +0.29 +0.50 整） 核心CPI（较上年同期） +0.84 +0.96 WPI（较上年同期） -0.28 -1.77R **市场评论** --元大投顾全球投资处首席经济学家 陈森林： 11月CPI较预估值为高，主要因台风递延影响尚未结束，导致食品价格今年涨幅高达5% ，并连续三年上涨3%。虽然核心物价涨幅仅1%，令央行不至于面临升息压力，但对一般老百 姓而言，痛苦指数维持在高档。 我预估12月CPI年增率在1.6%左右，全年CPI涨幅1.4%，较主计总处预期为高。虽然央行 12月仍将按兵不动，但若明年美国持续升息，外部传导效果将变大，央行就会面临升息压力 ，时点仍估在第三、四季。 --台新投顾分析师王凯民： 蔬果价格仍然在高档，使11月通膨上扬至近2%水位，不过台湾的核心物价没有大涨，维 持在+0.84%，央行的通膨压力并不大。今年以来台湾的通膨上升1.36%，但食物类价格上涨 压力更大，使外界感觉物价涨幅不只于此。至于台湾央行12月应会维持利率不变，因美国明 年料升息一至两次，台湾方面明年则可能升息一次，因为经济也只有持稳扩张，不是大好。 **市场反应** --本地时间9:03，台币兑美元 涨0.080，报31.915。 --台湾加权股价指数 涨1.00%，至9,252.72点。 --指标10年期公债105/11R期 尚未成交。 **相关连结** --参看相关细节，可点选台湾行政院主计总处网站，网址为(www.dgbas.gov.tw/) --参看台湾央行网站，请点选(www.cbc.gov.tw/) **相关背景** --台湾央行9月底决议将官方利率维持不变在1.375%，中止连续四季降息，因有助于物 价与金融稳定。 --台湾官方11月预估今年经济成长率上修至1.35%(原估为成长1.22%)，通膨率上修至1. 31%(原估为成长1.12%)；并预估2017年经济成长率为1.87%，通膨率为0.75%。(完) 参看台湾消费者物价指数新闻，请点选 参看台湾进出口数据新闻，请点选 参看台湾经济数据相关新闻，请点选 (记者董永年/高洁如； 审校 杨淑祯)