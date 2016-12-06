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亚洲 | 2016年 12月 6日 星期二 09:09 BJT

《分析师观点》台湾11月CPI1.97%创八个月高位，央行尚无升息急迫性

路透台北12月6日 - 台湾主计总处周二公布，11月消费者物价指数(CPI)较上年同期升1
.97%，高于市场预期的1.5%，并创下八个月高位。前高是今年3月升2.01%。 
    
    11月CPI经季调后较上月则涨0.29%，当月趸售物价指数(WPI)较上年同期减0.28%，核心
CPI较上年同期增0.84%。

    以下为CPI及WPI的变动情况，单位为百分比(%)：
                               11月               10月
 CPI（较上年同期）             +1.97              +1.70
 路透调查（较上年同期）        +1.50               --
 CPI（较上月，经季节调         +0.29              +0.50
 整）                                       
 核心CPI（较上年同期）         +0.84              +0.96
 WPI（较上年同期）             -0.28             -1.77R
    
    **市场评论** 
    --元大投顾全球投资处首席经济学家 陈森林：
    11月CPI较预估值为高，主要因台风递延影响尚未结束，导致食品价格今年涨幅高达5%
，并连续三年上涨3%。虽然核心物价涨幅仅1%，令央行不至于面临升息压力，但对一般老百
姓而言，痛苦指数维持在高档。
    我预估12月CPI年增率在1.6%左右，全年CPI涨幅1.4%，较主计总处预期为高。虽然央行
12月仍将按兵不动，但若明年美国持续升息，外部传导效果将变大，央行就会面临升息压力
，时点仍估在第三、四季。
    
    --台新投顾分析师王凯民：
    蔬果价格仍然在高档，使11月通膨上扬至近2%水位，不过台湾的核心物价没有大涨，维
持在+0.84%，央行的通膨压力并不大。今年以来台湾的通膨上升1.36%，但食物类价格上涨
压力更大，使外界感觉物价涨幅不只于此。至于台湾央行12月应会维持利率不变，因美国明
年料升息一至两次，台湾方面明年则可能升息一次，因为经济也只有持稳扩张，不是大好。
 
    **市场反应**
    --本地时间9:03，台币兑美元 涨0.080，报31.915。
    --台湾加权股价指数 涨1.00%，至9,252.72点。   
    --指标10年期公债105/11R期 尚未成交。

    **相关连结**
    --参看相关细节，可点选台湾行政院主计总处网站，网址为(www.dgbas.gov.tw/)
    --参看台湾央行网站，请点选(www.cbc.gov.tw/)

    **相关背景**
    --台湾央行9月底决议将官方利率维持不变在1.375%，中止连续四季降息，因有助于物
价与金融稳定。 
    --台湾官方11月预估今年经济成长率上修至1.35%(原估为成长1.22%)，通膨率上修至1.
31%(原估为成长1.12%)；并预估2017年经济成长率为1.87%，通膨率为0.75%。(完)

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 (记者董永年/高洁如； 审校 杨淑祯)

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