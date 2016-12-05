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亚洲 | 2016年 12月 5日 星期一 15:30 BJT

中国新债：进出口行周三将增发至多150亿元四期债，期限3/5/10/20年

路透上海12月5日 - 中国进出口银行周一公告，将于周三(7日)招标增发至多150亿元四
期固息债，期限包括三年、五年、10年和20年。
    
    上述四期债分别为该行今年第15期、第16期、第10期 和2015年第19期
CN150319=CFXS的增发债，票面利率分别为3.15%、3.30%、3.18%和3.88%。具体发行条款如
下：
 
                      2016年第15/16期新发债；2015年19期增发债
   ----------------------------------------------------------------
    招标规模上限      3/5年：40亿元；10年：50亿元；20年：20亿元
    期限/计息方式     3/5/10/20年固息
    招标时间          3/5年：12月7日10:00-11:00
                      10/20年：12月7日10:00-11:20
    招标方式          单一价格中标(荷兰式)
    缴款日            12月8日
    起息日            3/5年：12月5日；10年：9月5日；20年：1月12日
    发行期            12/7-12/8
    上市日            12月12日
    手续费            3年：0.05%；5年：0.1%；10年：0.15%；20年：0.2%
   ----------------------------------------------------------------(完)
            
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 (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)

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