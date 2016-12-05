中国新债：进出口行周三将增发至多150亿元四期债，期限3/5/10/20年

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透上海12月5日 - 中国进出口银行周一公告，将于周三(7日)招标增发至多150亿元四 期固息债，期限包括三年、五年、10年和20年。 上述四期债分别为该行今年第15期、第16期、第10期 和2015年第19期 CN150319=CFXS的增发债，票面利率分别为3.15%、3.30%、3.18%和3.88%。具体发行条款如 下： 2016年第15/16期新发债；2015年19期增发债 ---------------------------------------------------------------- 招标规模上限 3/5年：40亿元；10年：50亿元；20年：20亿元 期限/计息方式 3/5/10/20年固息 招标时间 3/5年：12月7日10:00-11:00 10/20年：12月7日10:00-11:20 招标方式 单一价格中标(荷兰式) 缴款日 12月8日 起息日 3/5年：12月5日；10年：9月5日；20年：1月12日 发行期 12/7-12/8 上市日 12月12日 手续费 3年：0.05%；5年：0.1%；10年：0.15%；20年：0.2% ----------------------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。