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亚洲 | 2016年 12月 5日 星期一 16:02 BJT

《汇市简讯》土耳其里拉短期内料难获喘息

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* 土耳其11月消费者物价指数(CPI)升幅有所回落，但仍高出目标水准

* 土耳其央行面临着放宽政策的巨大压力

* 美元/土耳其里拉脱离12月2日所及纪录高点3.60，回落至3.5050

* 五年期信用违约互换(CDS)周五报310个基点，追平2月高位；1月高点是313个基点，2015年高点是332个基点

* 土耳其10年期公债收益率升至11%上方，股市跌向7月低点：reut.rs/2fYO9Dm

* 美元/土耳其里拉目标位3.65/3.70，以及费波纳奇回档位3.7135：reut.rs/2fZezDe

(完)

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(编译 王兴亚；审校 张明钧)

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