《汇市简讯》土耳其里拉短期内料难获喘息

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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* 土耳其11月消费者物价指数(CPI)升幅有所回落，但仍高出目标水准
* 土耳其央行面临着放宽政策的巨大压力
* 美元/土耳其里拉脱离12月2日所及纪录高点3.60，回落至3.5050
* 五年期信用违约互换(CDS)周五报310个基点，追平2月高位；1月高点是313个基点，2015年高点是332个基点
* 土耳其10年期公债收益率升至11%上方，股市跌向7月低点：reut.rs/2fYO9Dm
* 美元/土耳其里拉目标位3.65/3.70，以及费波纳奇回档位3.7135：reut.rs/2fZezDe
(完)
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(编译 王兴亚；审校 张明钧)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。