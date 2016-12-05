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亚洲 | 2016年 12月 5日 星期一 17:56 BJT

更新版 1-台湾货币市场：提存期初短率大致持稳，年关资金调度为先

* 提存期初资金宽，一周拆款利率略松动
    * 短票落点多在农历年前，票券商先拿为赢
    * 利率要求松紧不一，RP利率仍偏乱

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 董永年
    路透台北12月5日 - 台湾银行间短率周一大致持稳。资金调度人士表示，提存期初市场资金偏向宽松，需
求则相对低迷，此令一周拆款略有松动。
    
    他们指出，为符合规定，大型票券商近期降低拆款比重，拉高卖票额度。这也使得期初拆款需求感觉特别
清淡。不过本月是季底又是年底，不可掉以轻心。

    〞拆款有便宜一点点，还是不能太大意。〞一大型票券商资调人员说。

    资调人员称，虽然今日一周拆款高点略有向上，但此应为小型票券商的成交利率。     
    
    另一大型银行交易员则称，今日虽仍有提供拆款与买票，不过资金情势随时都有变化，因此票券商都尽量
卖出跨新历与农历春节的短票，先取得资金流动性，以免届时变数横生。   
    
 本地时间 17:52                   今日报价                上日收盘
 台币兑美元                        31.995                  31.923
 台湾加权股价指数<.TWII           9,160.66                9,189.49
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.179%                  0.178%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.176-0.200%            0.176-0.350%
   --一周拆款利率区间           0.180-0.430%            0.177-0.420% 
   --两周拆款利率区间           0.190-0.430%            0.182-0.420% 
        
    **取得年关资金为主**
    
    短票方面，票券商交易员称，为降低拆款比重，今日以卖短票为主。取得多为跨月但落点在农历年前的资
金，由于上周五已有大型银行出手，将买票利率定在0.55%，因此成交利率以此为基准微幅调整。
    
    〞为了取得年关流动性，以卖掉为优先。〞前述大型票券商交易员说。
    
    另一大型票券商交易员说，大型银行也有开出跨农历年的买票利率在0.57%，但除了该银行外，市场需求
仍相当稀少。
        
    今日跨月自保短票利率承作区间主要成交在0.45-0.55%；月内自保短票利率则在0.40-0.45%。
    
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.415%，区间为0.30-0.53%，成交量64.72亿台
币，前日加权平均利率为0.432%，利率区间在0.33-0.45%，成交金额11.32亿台币。
     
    自保60天短票方面，上日加权平均利率为0.543%，区间在0.36-0.63%，成交金额在101.11亿台币，前日加
权平均利率在0.509%，区间在0.27-0.55%，成交金额为15.74亿台币。
        
     台湾央行周一发行1,829亿台币定存单，较今日到期定存单金额1,717亿台币，发行余额增112亿台币。
    
    本周到期央行定存单金额共1兆800亿台币；分别为：周二4,125.80亿、周三为2,007亿、周四1,146.20亿
，及周五1,804亿。
        
    拆款中心资料 显示，周一银行超额准备为670亿台币，累计超额准备524亿台币、加计前期1%的超额
准备为2,027亿台币。 
      　
        
    **RP利率仍乱**
    
    债券附买回（RP）市场方面，交易员指出，月初资金状况持续改善，不过客户对利率的要求松紧不一，使
得利率虽有小幅下调，但高低差距仍大。
    
    〞(客户对利率的要求)不愿意一下回来，差距很大，就看议价能力。〞一大型证券商交易员说。
   
    一大型票券商交易员亦指出，目前利率仍乱但已逐渐下调。〞从乱的太夸张变成有点乱〞，只能看当天情
势而定。    
              
    今日证券商与金融机构短天期承做公债RP利率主要落在0.30-0.33%，但也有高见0.35-0.40%者；公司债附
买回利率主要成交在0.40-0.43%。
                 
    大型票券商与金融机构承做落点年内的公债附买回利率参考区间在0.29-0.35%；公司债附买回利率落在0.
30-0.40%；跨年公债参考利率自0.33%向上议价；公司债利率区间在0.36-0.45%。(完) 

 (审校 曾祥进)

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