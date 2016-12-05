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亚洲 | 2016年 12月 5日 星期一 16:57 BJT

台湾汇市：台币连五跌创逾两周新低因外资汇出，但出口商抛汇削弱贬势

* 台币兑美元连五贬至逾两周新低
    * 外资汇出不少，出口商则抛汇限缩台币跌幅
    * 明日台币主要的波动区间料在31.980-32.050

    路透台北12月5日 - 台币兑美元 周一收盘连五跌创逾两周新低。交易员表示，因意大利修宪公投
未过恐引发政治动荡，国际美元走强、台股 走疲，以及外资汇出不少；不过出口商抛汇削弱贬势。
    
    汇银人士表示，出口商及个人散户进场抛售了美元，台币贬至32.000即见不小阻力。美国联邦储备理事会
(FED)即将在下周召开会议，估计本次升息势在必行，国际美元有走强的契机，且直至明年1月20日新任总统川
普(特朗普)就任前，美元都有偏强的势头。
    
    〞之前韩元贬成这样，台币都没有跟上。很难说不会落后反应。〞一位小型商银交易员说。今日台币收在
31.995为逾二周收盘新低，前低为11月21日的32.000。     
    
    至于央行的动作，一位外商银交易员则说，央行在市场买卖皆有，今日32.000左右有美元卖盘出笼，提供
了市场流动性，惟买卖动作尚且不大。
    
    他们认为，今日成交量稍大，台币似有启动一波贬值走势的可能。若是搭配FED下周的升息时程，以及美
国新任总统料将提出的财政政策和振兴经济方案，国际美元波段不排除持续走强至32.500。
    
    〞今天成交算不少呢，这次真的有东西在出，〞前述外商银交易员表示。 
 
   多数新兴亚洲货币周一拉回，意大利总理伦齐(Matteo Renzi)在修宪公投中遭遇严重挫败，宣布请辞，导
致意大利陷入政局动荡，恐将使该国摇摇欲坠的银行体系面临不稳定的风险。 
      
    台湾股市周一随亚股小幅收跌。但外资及陆资在台股卖超60.51亿台币，连两个交易日卖超共计160.34亿
台币。 
       
    韩元兑美元 收报1,174.6，上日收在1,172.6。
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘略微
缩小；目前一个月美元/台币远汇 报31.992/32.022，上日收在31.885。
    
    交易员预估，明日台币兑美元区间暂看31.980-32.050。
      
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 16:00            台币/美元   上日收盘  波动区间       开盘价     成交量  上日成
                       报价                                       亿美元  交量／
                                                                          亿美元
                                                                                
 台北外汇经纪公      31.995     31.923  31.910-32.000  31.910       8.98    8.04
 司                                                                       
 元太外汇经纪公      31.996     31.920  31.950-32.000  31.968       4.09    3.50
 司                                                                       
 无本金交割远期外汇(N        最新报价              上日现货收盘时水准
 DF)                                         
                                             
 美元/台币一个月期         -0.005/0.015               -0.015/0.005
 美元/台币六个月期        -0.085/-0.045              -0.085/-0.045
  (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价    

 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

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