台湾汇市：台币连五跌创逾两周新低因外资汇出，但出口商抛汇削弱贬势

* 台币兑美元连五贬至逾两周新低 * 外资汇出不少，出口商则抛汇限缩台币跌幅 * 明日台币主要的波动区间料在31.980-32.050 路透台北12月5日 - 台币兑美元 周一收盘连五跌创逾两周新低。交易员表示，因意大利修宪公投 未过恐引发政治动荡，国际美元走强、台股 走疲，以及外资汇出不少；不过出口商抛汇削弱贬势。 汇银人士表示，出口商及个人散户进场抛售了美元，台币贬至32.000即见不小阻力。美国联邦储备理事会 (FED)即将在下周召开会议，估计本次升息势在必行，国际美元有走强的契机，且直至明年1月20日新任总统川 普(特朗普)就任前，美元都有偏强的势头。 〞之前韩元贬成这样，台币都没有跟上。很难说不会落后反应。〞一位小型商银交易员说。今日台币收在 31.995为逾二周收盘新低，前低为11月21日的32.000。 至于央行的动作，一位外商银交易员则说，央行在市场买卖皆有，今日32.000左右有美元卖盘出笼，提供 了市场流动性，惟买卖动作尚且不大。 他们认为，今日成交量稍大，台币似有启动一波贬值走势的可能。若是搭配FED下周的升息时程，以及美 国新任总统料将提出的财政政策和振兴经济方案，国际美元波段不排除持续走强至32.500。 〞今天成交算不少呢，这次真的有东西在出，〞前述外商银交易员表示。 多数新兴亚洲货币周一拉回，意大利总理伦齐(Matteo Renzi)在修宪公投中遭遇严重挫败，宣布请辞，导 致意大利陷入政局动荡，恐将使该国摇摇欲坠的银行体系面临不稳定的风险。 台湾股市周一随亚股小幅收跌。但外资及陆资在台股卖超60.51亿台币，连两个交易日卖超共计160.34亿 台币。 韩元兑美元 收报1,174.6，上日收在1,172.6。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘略微 缩小；目前一个月美元/台币远汇 报31.992/32.022，上日收在31.885。 交易员预估，明日台币兑美元区间暂看31.980-32.050。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成 报价 亿美元 交量／ 亿美元 台北外汇经纪公 31.995 31.923 31.910-32.000 31.910 8.98 8.04 司 元太外汇经纪公 31.996 31.920 31.950-32.000 31.968 4.09 3.50 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.005/0.015 -0.015/0.005 美元/台币六个月期 -0.085/-0.045 -0.085/-0.045 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)