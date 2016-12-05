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债券 | 2016年 12月 5日 星期一 16:28 BJT

《汇市简讯》技术面偏空应制约欧元/美元反弹

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* 意大利总理伦齐在修宪公投中失利，推动欧元/美元跌至1.0505的低点

* 鉴于市场早就预期并且大致消化了这种公投结果，欧元/美元在欧洲盘初反弹至1.0620

* 美国公债与德债间的利差收紧，支撑欧元/美元：reut.rs/2gSOQuv

* 反弹幅度有限，使得技术面极其偏空，自11月17日以来未能升越1.07

* 交易商并不特别做空欧元：reut.rs/2gSJmQq

(完)

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(编译 王兴亚；审校 张明钧)

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