《汇市简讯》技术面偏空应制约欧元/美元反弹

标题新闻：标准普尔确认比利时“AA/A-1+”信贷评等，展望为稳定
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* 意大利总理伦齐在修宪公投中失利，推动欧元/美元跌至1.0505的低点
* 鉴于市场早就预期并且大致消化了这种公投结果，欧元/美元在欧洲盘初反弹至1.0620
* 美国公债与德债间的利差收紧，支撑欧元/美元：reut.rs/2gSOQuv
* 反弹幅度有限，使得技术面极其偏空，自11月17日以来未能升越1.07
* 交易商并不特别做空欧元：reut.rs/2gSJmQq
(完)
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(编译 王兴亚；审校 张明钧)
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