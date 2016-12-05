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亚洲 | 2016年 12月 5日 星期一 16:27 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--12月5日

12月5日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时
间16:25时，1港元=0.888人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权
平均溢价为23.91%，低于上交易日收盘的24.52%。
    
    
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比
                                                 (元)     港元)       价
 工商银行                                          4.56      4.77      1.08
 建设银行                                          5.65      5.79      1.10
 中国银行                                          3.51      3.52      1.12
 农业银行                                          3.24      3.23      1.13
 招商银行                                         18.66     19.24      1.09
 中信银行                                          6.72      5.03      1.50
 交通银行                                          5.88      5.85      1.13
 民生银行                                          9.43      8.62      1.23
 中国人寿                                         24.83     21.55      1.30
 中国平安                                         36.26     41.40      0.99
 中国太保                                         30.30     29.40      1.16
 中信证券                                         16.85     17.18      1.10
 新华人寿                                         45.25     39.00      1.31
 海通证券                                         16.63     14.50      1.29
 华能国际                                          7.77      4.91      1.78
 大唐发电                                          4.01      2.05      2.20
 华电国际                                          5.20      3.32      1.76
 中煤能源                                          6.17      3.78      1.84
 中国神华                                         17.07     15.74      1.22
 中国石油                                          7.64      5.47      1.57
 兖州煤业                                         11.69      5.38      2.45
 中国石化                                          5.37      5.47      1.11
 上海石化                                          6.23      4.07      1.72
 中海油服                                         13.35      7.52      2.00
 仪征化纤                                          4.07      1.61      2.85
 中国铝业                                          4.69      3.54      1.49
 江西铜业                                         19.11     11.98      1.80
 洛阳钼业                                          3.99      2.00      2.25
 紫金矿业                                          3.50      2.53      1.56
 马钢股份                                          3.01      2.06      1.65
 鞍钢股份                                          5.55      4.39      1.42
 重庆钢铁                                          2.52      2.46      1.15
 海螺水泥                                         18.31     22.45      0.92
 洛阳玻璃                                         25.61      5.40      5.34
 京城机电                                         10.37      3.69      3.16
 中联重科                                          4.56      3.45      1.49
 金隅股份                                          4.40      2.89      1.71
 中国国航                                          7.89      5.18      1.72
 东方航空                                          6.90      3.69      2.11
 南方航空                                          7.48      4.45      1.89
 中国远洋                                          5.94      3.11      2.15
 中海集运                                          4.34      1.84      2.66
 中集集团                                         15.10     11.18      1.52
 中海发展                                          7.23      4.49      1.81
 宁沪高速                                          8.96     10.12      1.00
 深高速                                            8.65      7.11      1.37
 成渝高速                                          5.21      3.18      1.85
 皖通高速                                         15.93      6.17      2.91
 广深铁路                                          4.99      4.36      1.29
 中国南车                                         10.67      7.49      1.60
 中国交建                                         14.29      9.07      1.77
 中国铁建                                         12.58     10.86      1.30
 中国中铁                                          9.06      6.79      1.50
 长城汽车                                         10.85      7.13      1.71
 比亚迪                                           53.67     43.80      1.38
 广汽集团                                         24.13      9.85      2.76
 青岛啤酒                                         31.06     30.80      1.14
 白云山                                           24.81     18.90      1.48
 新华制药                                         12.69      5.81      2.46
 海信科龙                                         10.40      6.48      1.81
 南京熊猫                                         14.43      7.22      2.25
 晨鸣纸业                                         10.59      7.85      1.52
 上海医药                                         20.12     18.76      1.21
 中兴通讯                                         16.33     12.18      1.51
 东方电气                                         10.58      6.41      1.86
 潍柴动力                                         11.03     13.12      0.95
 东北电气                                          7.71      2.80      3.10
 广船国际                                         29.71     12.06      2.77
 昆明机床                                          8.08      2.64      3.45
 一拖股份                                         11.67      4.48      2.93
 北辰实业                                          4.31      2.51      1.93
 创业环保                                          8.62      4.28      2.27
 中国中冶                                          4.90      2.65      2.08
 金风科技                                         17.08     11.78      1.63
 丽珠                                             57.28     49.80      1.30
 万科                                             25.50     21.70      1.32
 郑煤机                                            7.25      4.19      1.95
 大连港                                            2.90      1.37      2.38
 山东墨龙                                         10.70      3.26      3.70
 浙江世宝                                         37.46     10.58      3.99
 复星医药                                         23.02     24.00      1.08
 光大银行                                          4.06      3.66      1.25
 东江环保                                         18.74     13.20      1.60
 上海电气                                          8.42      3.65      2.60
 广发证券                                         18.10     17.50      1.16
 华泰证券                                         18.93     17.00      1.25
 东方证券                                         16.28      8.18      2.24
 光大证券                                         16.98     11.80      1.62
 招商证券                                         18.10     12.28      1.66
 
    
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>

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