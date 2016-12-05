亚洲橡胶：TOCOM期胶收高4.4%创一周高位，归功中国PMI数据及沪胶飙升

新接业务量持续增长等带动财新11月中国服务业PMI升至16个月高点，四季度中国经济料将持稳；但经营者信心大幅下滑，预示明年的复苏之路仍将充斥着不确定性。

TOCOM期胶5月合约 <0#2JRU:>收盘大涨10日圆或4.4%，报公斤239.7日圆，创11月29日以来最高收位。盘中稍早曾触及11月29日以来最高的241.5日圆。

上海主力5月期胶 收扬740元人民币，报每吨18,590元。

“难以预测橡胶市场的方向，但我感觉更多投资者押注于进一步上涨，不过趋势可能改变，这要取决于OPEC的石油产出结果或美国的货币政策，”Yoshida说。

新加坡1月期胶 最新报每公斤171.7美分，涨2.6美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>