亚洲橡胶：TOCOM期胶收高4.4%创一周高位，归功中国PMI数据及沪胶飙升

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
新接业务量持续增长等带动财新11月中国服务业PMI升至16个月高点，四季度中国经济料将持稳；但经营者信心大幅下滑，预示明年的复苏之路仍将充斥着不确定性。
TOCOM期胶5月合约 <0#2JRU:>收盘大涨10日圆或4.4%，报公斤239.7日圆，创11月29日以来最高收位。盘中稍早曾触及11月29日以来最高的241.5日圆。
上海主力5月期胶 收扬740元人民币，报每吨18,590元。
“难以预测橡胶市场的方向，但我感觉更多投资者押注于进一步上涨，不过趋势可能改变，这要取决于OPEC的石油产出结果或美国的货币政策，”Yoshida说。
新加坡1月期胶 最新报每公斤171.7美分，涨2.6美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 刘秀红/艾茂林; 审校 于春红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。