全球贵金属：12月2日SPDR黄金持仓持平，iShares白银持仓减少0.04%

路透12月5日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五黄金持仓量与周四持平， 同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓减少0.04%。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,978,429.7 12月2日 27,978,429.7 12月1日 0.0 0.00% iShares 345,995,360.7 12月2日 346,150,892.6 12月1日 -155,531.9 -0.04% (完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 刘秀红；审校 张明钧)