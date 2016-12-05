路透基点：中信资源控股完成3.1亿美元三年期再融资贷款案--TRLPC

路透香港12月5日 - 汤森路透旗下基点援引消息报导，香港上市的中信资源控股有限公司完成了3.1亿美元三年期贷款案。所筹资金将用于再融资。

五家银行参加这一自行筹办的俱乐部贷款案，利率为150个基点左右。星展银行担任代理行。

所筹资金将用于为公司上次在2014年3月签下的3.1亿美元三年期到期一次性偿还贷款进行再融资。当时有八家银行参贷，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码220个基点，综合收益为290个基点。