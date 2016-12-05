路透基点：中信资源控股完成3.1亿美元三年期再融资贷款案--TRLPC

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透香港12月5日 - 汤森路透旗下基点援引消息报导，香港上市的中信资源控股有限公司完成了3.1亿美元三年期贷款案。所筹资金将用于再融资。
五家银行参加这一自行筹办的俱乐部贷款案，利率为150个基点左右。星展银行担任代理行。
所筹资金将用于为公司上次在2014年3月签下的3.1亿美元三年期到期一次性偿还贷款进行再融资。当时有八家银行参贷，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码220个基点，综合收益为290个基点。
穆迪和标普对中信资源控股的评级分别为B1和BB-。该公司是一家能源和自然资源投资控股公司，主要业务包括石油及煤的开采、发展及生产；进出口大宗商品，以及铝、锰的投资。(完) (编译 李爽 审校 刘秀红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。