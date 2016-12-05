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市场报道 | 2016年 12月 5日 星期一 17:15 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑在0.8460下方持续交投，表明整体格局偏空

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* 欧元/英镑在0.8460下方交投持续，凸显整体偏空格局

* 0.8460是0.6935至0.9403(2015-2016年)升势的38.2%回档位

* 14周动能指标依然负面，强化了偏空倾向

* 卖单价位下调至0.8440，为的是抓住近期的反弹走势

* 欧元/英镑回档位图表：reut.rs/2fZ1Bae

(完)

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(编译 王兴亚；审 孙茉莉)

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