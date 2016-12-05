《汇市简讯》欧元/英镑在0.8460下方持续交投，表明整体格局偏空

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
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* 欧元/英镑在0.8460下方交投持续，凸显整体偏空格局
* 0.8460是0.6935至0.9403(2015-2016年)升势的38.2%回档位
* 14周动能指标依然负面，强化了偏空倾向
* 卖单价位下调至0.8440，为的是抓住近期的反弹走势
* 欧元/英镑回档位图表：reut.rs/2fZ1Bae
(完)
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(编译 王兴亚；审 孙茉莉)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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