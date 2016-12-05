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亚洲 | 2016年 12月 5日 星期一 17:42 BJT

《全球汇市》欧元触及21个月低点后反弹，新西兰元下跌

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0649  1.0670  -0.20  -1.94  1.0860
    美元/日圆            114.01  113.54  +0.41  -5.23  120.30
    欧元/日圆         121.42  121.20  +0.18  -6.94  130.47
    美元/瑞郎            1.0123  1.0110  +0.13  +1.05  1.0018
    英镑/美元            1.2736  1.2719  +0.13 -13.58  1.4738
    美元/加元            1.3309  1.3292  +0.13  -3.83  1.3839
    美元/离岸人民币      6.8769  6.8720  +0.07  +4.70  6.5680
    澳元/美元            0.7440  0.7460  -0.27  +2.27  0.7275
    新西兰元/美元        0.7104  0.7125  -0.29  +4.09  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0780  1.0779  +0.01  -0.97  1.0886
    欧元/英镑         0.8360  0.8378  -0.21 +13.48  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.7853  9.8071  -0.22  +6.70  9.1705
    美元/挪威克朗        8.4193  8.4177  +0.02  -4.76  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译/审校 李爽/刘秀红/艾茂林/孙茉莉/于春红/白云)

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