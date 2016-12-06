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亚洲 | 2016年 12月 6日 星期二 15:22 BJT

台湾债市：10年券殖利率直泻而下收创近一个月新低，因标债结果超乎预期

* 105/11R殖利率上冲下洗，连三日收跌
    * 标债结果超乎预期，殖利率收创近一个月新低
    * 大型银行进场小试身手，买盘信心大增
    * 明日105/11R殖利率区间料在1.06-1.14%

    路透台北12月6日 - 台湾指标10年公债105/11R期 发行前交易殖利率周二
开高，但随后受标债结果出乎市场预期激励，午后殖利率由升转跌且直泻而下，收盘创近一
个月新低，同时也是连续第三个交易日收低。
    
    交易员指出，大型银行出手使标债结果远低于市场预估，空单均不敢躁进，没有标到的
空单纷纷回补，促使殖利率急挫；后续观察重点在美债殖利率走势，除非美国10年期指标债
殖利率破2.3%，台债10年券才有机会跌破1%。
   
    〞我们有小试身手，只是有点意外啦，没想到大家抢的这么猛，利率被带到这么深。〞
一大银行交易员说。
    
    一大型证券商交易员也表示，从这期银行业得标比重达68.66%观察，显然大型银行已经
开始出手，让买盘信心大增，目前市场氛围是不怕他们小试身手，只怕不出手。
    
    今日10年105/11R期发行前交易殖利率收在1.09%，创10年券殖利率近一个月新低，此前
收盘低位在11月11日的1.0760%
    
    一大型商银交易员亦称，已经感觉到大型银行出手的〞威力〞，致得标利率超乎预料的
低，而且标完后继续往下轧，盘中高低点高达13个基点；随终极买盘出手，买盘信心已持稳
。
    
    但他们认为，因美债未止稳、美国联准会尚未升息，加上适逢年底，未来不确定因素仍
多，短线各大银行不致建立大部位，只会缓步接手，料殖利率往下空间应有限。   

    交易员预估，明日的105/11R期公债交易区间料在1.06-1.14%。
    
         收盘价                  涨跌幅  报价(%)           区间(%)      成交值
  年期     期别                  (基点)                               (亿台币)
    10  105/11R                   -7.06   1.0900    1.0701-1.2050%       74.50
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选             
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选            
  30    105/10                         没有成交
  20     105/9                         没有成交
  10    105/11                           1.1000
   5    105/13                         没有成交
   3     105/1                         没有成交
   2    105/12                         没有成交
 (完)           

 (记者 罗两莎；审校 乔艳红)

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