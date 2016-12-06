台湾债市：10年券殖利率直泻而下收创近一个月新低，因标债结果超乎预期

* 105/11R殖利率上冲下洗，连三日收跌 * 标债结果超乎预期，殖利率收创近一个月新低 * 大型银行进场小试身手，买盘信心大增 * 明日105/11R殖利率区间料在1.06-1.14% 路透台北12月6日 - 台湾指标10年公债105/11R期 发行前交易殖利率周二 开高，但随后受标债结果出乎市场预期激励，午后殖利率由升转跌且直泻而下，收盘创近一 个月新低，同时也是连续第三个交易日收低。 交易员指出，大型银行出手使标债结果远低于市场预估，空单均不敢躁进，没有标到的 空单纷纷回补，促使殖利率急挫；后续观察重点在美债殖利率走势，除非美国10年期指标债 殖利率破2.3%，台债10年券才有机会跌破1%。 〞我们有小试身手，只是有点意外啦，没想到大家抢的这么猛，利率被带到这么深。〞 一大银行交易员说。 一大型证券商交易员也表示，从这期银行业得标比重达68.66%观察，显然大型银行已经 开始出手，让买盘信心大增，目前市场氛围是不怕他们小试身手，只怕不出手。 今日10年105/11R期发行前交易殖利率收在1.09%，创10年券殖利率近一个月新低，此前 收盘低位在11月11日的1.0760% 一大型商银交易员亦称，已经感觉到大型银行出手的〞威力〞，致得标利率超乎预料的 低，而且标完后继续往下轧，盘中高低点高达13个基点；随终极买盘出手，买盘信心已持稳 。 但他们认为，因美债未止稳、美国联准会尚未升息，加上适逢年底，未来不确定因素仍 多，短线各大银行不致建立大部位，只会缓步接手，料殖利率往下空间应有限。 交易员预估，明日的105/11R期公债交易区间料在1.06-1.14%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 10 105/11R -7.06 1.0900 1.0701-1.2050% 74.50 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/10 没有成交 20 105/9 没有成交 10 105/11 1.1000 5 105/13 没有成交 3 105/1 没有成交 2 105/12 没有成交 (完) (记者 罗两莎；审校 乔艳红)