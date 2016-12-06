台湾债市：10年指标债殖利率早盘走扬，台股升卖盘往上测试惟交投偏冷

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透台北12月6日 - 台湾10年公债105/11R期 发行前交易殖利率周二早盘走扬。交易员称，早盘因台股大涨，引卖盘往上测试，但实质卖压不重，空单顺势回补，殖利率弹幅亦跟着缩减，且稍晚即将标售公债，买盘兴致缺缺，交投偏冷。
他们指出，市场静待稍晚的标债结果，早盘观望气氛依旧浓厚，买卖盘仅少量进出，成交量不大。
〞大家都等着标债利率出来。〞一大型证券商交易员说。
他们表示，美债殖利率周一虽收低，惟台股早盘大涨逾1%，卖盘顺势往上测试1.20%，台债与美债暂时脱钩；不过，随着殖利率弹高到1.205%附近，引发空单回补，殖利率弹幅急速往下至1.17附近。
一大型银行交易员即称，目前来看，市场对今天标售的10年券殖利率在1.20%较有共识，主要是美国联准会下周升息机率几乎是100%，且央行上周标售364天定存单得标利率远高于市场预期，料短线殖利率应有机会再次打高。
美国指标10年期公债周一收益率 下跌0.5个基点，报2.385%。
交易员预估，今天10年券105/11R期发行前交易殖利率区间暂看1.16-1.21%。
台湾央行今天将代财政部标售10年期增额公债105/11R期 。路透调查显示，得标利率料在1.19-1.225%。
本地时间11:05，台股加权指数 上涨1.05%；10年券105/11R期殖利率升0.84基点至1.17%，成交金额21亿台币。(完)
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