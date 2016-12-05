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亚洲 | 2016年 12月 5日 星期一 18:02 BJT

东南亚股市：外资抛压致菲律宾股市挫跌，新加坡股市触及四个月高位

涨跌    当日  今年以来  2015年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   349.87     0.10   +0.03   +5.12   332.82
    新加坡                     2943.05    23.68   +0.81   +2.09  2882.73
    马来西亚                  1624.97    -3.99   -0.24   -3.99  1692.51
    泰国                      休市
    印尼                      5268.31    22.35   +0.43  +14.70  4593.01
    菲律宾                     6776.41  -110.33   -1.60   -2.53  6952.08
    越南                        660.21    -4.93   -0.74  +14.02   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
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    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 李爽/张明钧; 审校 白云/孙茉莉)

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