中国信用债：未足额收到16博源SCP001兑付资金--上海清算所

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透上海12月5日 - 上海清算所周一公告，中国内蒙古博源控股集团发行的2016年度第一期超短期融资券兑付资金今日到期，截止日终，未足额收到其兑付资金。
博源控股上周五稍晚称，其所发行的于上周六(3日)到期的11亿元人民币超短期融资券--16博源SCP001 ，由于公司资金紧张，到期兑付存在不确定性（因假日实际兑付应延至周一）。
公告称，当前由于公司流动性不足，资金链紧张，原计划的资金筹措方案目前尚未落实，虽然公司正在通过多种渠道积极筹措偿债资金，但16博源SCP001到期兑付仍存在不确定性。
本次涉及超短融期限九个月，票面利率6.6%，应付本息额为11.5445亿元。主体评级为AA-，主承销商为浦发银行，进出口银行为联席主承销商。（完）
参看详情，可点选上海清算所网站 here (发稿 吕雯瑾；审校 曾祥进)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。