欧元债市：意大利公债收益率涨势受限，因不太可能提前大选

“多数市场参与者都不认为会提前举行大选。即便伦齐已经表示他将辞职，但可能会组建新政府，这将提高稳定性，”JPMorgan Asset Management投资组合经理Seamus Mac Gorain称。

“大家都意识到欧洲央行在买入意大利债券，既然意大利公投已结束，那么焦点就转向周四的欧洲央行会议。”

意大利10年期公债收益率 一度涨14个基点至2.07%，但低于11月末所及14个月高位约2.17%，最新涨8个基点报1.99%。

但意大利公债收益率走势推动葡萄牙 和西班牙债券收益率 涨3-8个基点。

德债收益率 最初下跌，因公投结果提振对避险公债的需求，但很快逆转走势涨3个基点至0.31%。

意大利和德国公债利差从周五的约163个基点走阔至约176个基点。但利差仍低于近期创下的逾190个基点的两年半高点，表明意大利债券卖压仍可控。(完)

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