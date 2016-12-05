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亚洲 | 2016年 12月 5日 星期一 18:21 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0637  1.0670  -0.31  -2.05  1.0860
    美元/日圆            114.33  113.54  +0.70  -4.96  120.30
    欧元/日圆         121.61  121.20  +0.34  -6.79  130.47
    美元/瑞郎            1.0140  1.0110  +0.30  +1.22  1.0018
    英镑/美元            1.2717  1.2719  -0.02 -13.71  1.4738
    美元/加元            1.3320  1.3292  +0.21  -3.75  1.3839
    美元/离岸人民币      6.8781  6.8720  +0.09  +4.72  6.5680
    澳元/美元            0.7420  0.7460  -0.54  +1.99  0.7275
    新西兰元/美元        0.7091  0.7125  -0.48  +3.90  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0789  1.0779  +0.09  -0.89  1.0886
    欧元/英镑         0.8364  0.8378  -0.17 +13.53  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.7986  9.8071  -0.09  +6.85  9.1705
    美元/挪威克朗        8.4313  8.4177  +0.16  -4.62  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          
  
 (编译/审校 刘秀红/白云/孙茉莉)

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