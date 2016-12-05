国际油市：亚洲燃料油现货升水下跌，因供应商了结获利

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透新加坡12月5日 - 亚洲燃料油现货升水周一下跌，交易员表示因一些供应商锁定获利。上周OPEC达成减产协议后直接价格上涨，令一些供应商录得获利。
“一些供应商乐意降低自身报价的升水...他们仍可以从直接价格的上涨中获益，”一位新加坡的交易员说。
自上周三OPEC与俄罗斯达成协议之后，380-cst燃料油价格FO380-SIN跳涨逾30美元，或10%，达到每吨308美元。上一次燃料油达到每吨300美元以上还是在2015年7月。
交易员还表示，供应商通常很愿意在财年底之前清空库存，这促使卖家以更有竞争力的价格出售船货。
行业消息人士称，周一普氏窗口共有10万吨380-cst燃料油成交，还有6万吨180-cst燃料油成交。
自上周三OPEC和俄罗斯达成减产协议后的三个交易日，普氏窗口平均每天成交近15万吨，相比之下达成协议前三天的平均交易量为2万吨。
现货380-cst燃料油周一每吨较新加坡报价升水2.59美元，比前一交易日价格低0.71美元。
新加坡现货市场上有六笔交易达成。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 李春喜)
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