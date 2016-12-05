国际油市：亚洲石脑油市场延续跌势，未来料有更多供给入市

路透新加坡12月5日 - 亚洲石脑油1月下半月/2月下半月之间的跨月正价差周一加深0.5-1美元，裂解价差则连续第三日下跌，来到每吨60.63美元的五周最低。

交易员表示，原油价格上涨而石脑油供给充足，打击了卖家的信心，低迷的市况可能会一直持续到明年1月。

正价差指的是即期市场较弱，而逆价差则反映基本面强劲。

“下个月抵达亚洲的西方船货在增加，这打压市场。较高的原油价格也无助于市场，”一位在新加坡的交易员说。

本月到岸的从西方来的石脑油估计达到约120万吨，几乎是11月的两倍。

1月份亚洲初步预定船货甚至更高，达到150万吨。

越南的Petrolimex标购总计60万吨92号汽油，以及最多1.5万吨95号汽油，船期均为1月。

新加坡现货市场上，有两笔石脑油交易达成，没有汽油交易。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻