国际油市：亚洲石脑油市场延续跌势，未来料有更多供给入市

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透新加坡12月5日 - 亚洲石脑油1月下半月/2月下半月之间的跨月正价差周一加深0.5-1美元，裂解价差则连续第三日下跌，来到每吨60.63美元的五周最低。
交易员表示，原油价格上涨而石脑油供给充足，打击了卖家的信心，低迷的市况可能会一直持续到明年1月。
正价差指的是即期市场较弱，而逆价差则反映基本面强劲。
“下个月抵达亚洲的西方船货在增加，这打压市场。较高的原油价格也无助于市场，”一位在新加坡的交易员说。
本月到岸的从西方来的石脑油估计达到约120万吨，几乎是11月的两倍。
1月份亚洲初步预定船货甚至更高，达到150万吨。
越南的Petrolimex标购总计60万吨92号汽油，以及最多1.5万吨95号汽油，船期均为1月。
新加坡现货市场上，有两笔石脑油交易达成，没有汽油交易。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 李春喜)
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