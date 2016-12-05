主要国家经济指标预测--12月6日****

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月2-12日 0930 英国抵押贷款利率 11月 -- 4.2% 12月6日(二) 0000 日本加班工资 10月 -- -1.3% 0001 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 11月 -- +1.7% 0030 澳洲经常帐收支(亿澳元) 第三季 赤字137.0 赤字155.4 0330 澳洲央行利率决定 12月 1.5% 1.5% 0700 德国工业订单(较前月) 10月 +0.6% -0.6% 0815 瑞士CPI(较前月) 11月 -- +0.1% (较上年同期) -0.2% -0.2% 1000 欧元区GDP修正值(较前季) 第三季 +0.3% +0.3% (较上年同期) +1.6% +1.6% 2230 澳洲AIG建筑业指数 11月 -- 45.9 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 12月 -- 正14 2350 日本外汇储备(亿美元) 11月 -- 12,428 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 12月5日(一) 0030 澳洲企业库存 第三季 0.8% +0.2% 0030 澳洲ANZ整体招聘广告 11月 +1.7% -- 0500 日本消费者信心指数 11月 40.9 -- 0845 意大利Markit/ADACI服务业PMI 11月 53.3 51.9 0850 法国Markit服务业PMI 11月 51.6 52.6 综合PMI 51.4 52.3 0855 德国Markit服务业PMI 11月 55.1 55.0 综合PMI终值 55.0 54.9 0900 欧元区Markit服务业PMI终值 11月 53.8 54.1 综合PMI终值 53.9 54.1 0930 欧元区Sentix投资者信心指数 12月 10.0 13.1 0930 英国Markit/CIPS服务业PMI 11月 55.2 54.0 1000 欧元区零售销售(较前月) 10月 +1.1% +0.8% (较上年同期) +2.4% +1.8% 1445 美国Markit服务业采购经理人指数(PMI) 11月终值 54.6 -- 综合PMI 54.9 -- 1500 美国就业趋势指数 11月 129.96 -- 1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 11月 57.2 55.4 企业活动分项指数 61.7 58.0 就业分项指数 58.2 -- 新订单分项指数 57.0 -- 投入物价分项指数 56.3 -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 王琛/王洋；审校 王颖)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。