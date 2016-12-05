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亚洲 | 2016年 12月 6日 星期二 07:24 BJT

****主要国家经济指标预测--12月6日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段     预估值       前值
    
    12月2-12日
    0930 英国抵押贷款利率                           11月        --          4.2%
     
    12月6日(二)
    0000 日本加班工资                               10月        --         -1.3%
    0001 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期)    11月        --         +1.7%
    0030 澳洲经常帐收支(亿澳元)                   第三季  赤字137.0    赤字155.4
    0330 澳洲央行利率决定                           12月       1.5%         1.5%
    0700 德国工业订单(较前月)                       10月      +0.6%        -0.6%
    0815 瑞士CPI(较前月)                            11月        --         +0.1%
             (较上年同期)                                     -0.2%        -0.2%
    1000 欧元区GDP修正值(较前季)                  第三季      +0.3%        +0.3%
                    (较上年同期)                              +1.6%        +1.6%
    2230 澳洲AIG建筑业指数                         11月         --          45.9

    2300 日本路透短观制造业景气判断指数             12月        --          正14
    2350 日本外汇储备(亿美元)                       11月        --        12,428

    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 
     
    GMT时间   经济指标/活动                         公布时段      现值      预估值

    
    12月5日(一)
    0030 澳洲企业库存                               第三季       0.8%      +0.2%
    0030 澳洲ANZ整体招聘广告                          11月      +1.7%        -- 
    0500 日本消费者信心指数                           11月       40.9        --
    0845 意大利Markit/ADACI服务业PMI                  11月       53.3       51.9
    0850 法国Markit服务业PMI                          11月       51.6       52.6
                   综合PMI                                       51.4        52.3
    0855 德国Markit服务业PMI                          11月       55.1       55.0
                   综合PMI终值                                   55.0       54.9
    0900 欧元区Markit服务业PMI终值                    11月       53.8       54.1
                     综合PMI终值                                 53.9       54.1
    0930 欧元区Sentix投资者信心指数                   12月       10.0       13.1
    0930 英国Markit/CIPS服务业PMI                     11月       55.2       54.0
    1000 欧元区零售销售(较前月)                       10月      +1.1%      +0.8%
                 (较上年同期)                                   +2.4%      +1.8%
    1445 美国Markit服务业采购经理人指数(PMI)       11月终值      54.6        --
                                综合PMI                          54.9        --
    1500 美国就业趋势指数                             11月     129.96        --
    1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数            11月       57.2       55.4
                          企业活动分项指数                       61.7        58.0
                              就业分项指数                       58.2        --
                            新订单分项指数                       57.0        --
                          投入物价分项指数                       56.3        --    

    (完)
 
      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 王琛/王洋；审校 王颖)

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