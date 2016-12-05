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货币新闻 | 2016年 12月 6日 星期二 00:02 BJT

USDA报告：12月1日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透12月5日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨
计)：
    
   一周截至日 12/01/2016    11/24/2016    11/24/2016    12/03/20
15  
                  初值        修正值         前值    
    小麦       453,633       245,111       221,985       225,010
    燕麦 　          0             0             0           100
    大麦           269           538             0           490
    玉米     1,150,233       828,927       800,967       501,263
    高粱       119,325       165,790       165,287       271,052
    大豆     1,910,189     2,229,018     2,090,724     1,779,351
    
                 作物年度截至目前检验
                本年度         上年度
    小麦    13,568,216     10,528,214
    燕麦         6,599            800
    大麦        26,412         27,107
    玉米    13,717,535      7,264,186
    高粱     1,110,671      3,104,447
    大豆    26,054,496     21,938,590
    
    注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和
高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完)
  

 (编译 刘静；审校 利棣儿)

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