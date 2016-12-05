USDA报告：12月1日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透12月5日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨 计)： 一周截至日 12/01/2016 11/24/2016 11/24/2016 12/03/20 15 初值 修正值 前值 小麦 453,633 245,111 221,985 225,010 燕麦 0 0 0 100 大麦 269 538 0 490 玉米 1,150,233 828,927 800,967 501,263 高粱 119,325 165,790 165,287 271,052 大豆 1,910,189 2,229,018 2,090,724 1,779,351 作物年度截至目前检验 本年度 上年度 小麦 13,568,216 10,528,214 燕麦 6,599 800 大麦 26,412 27,107 玉米 13,717,535 7,264,186 高粱 1,110,671 3,104,447 大豆 26,054,496 21,938,590 注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和 高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)