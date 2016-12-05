欧元债市：意大利公债收益率涨势受限，因预料不会提前大选

* 意大利公债收益率因公投结果急升14个基点，后回落

* 意大利总理伦齐表示将会辞职，但预期不会提早大选

* 欧元从21个月低位反弹

* DBRS称伦齐辞职对意大利评级带来负面影响

路透伦敦12月5日 - 意大利公债收益率(殖利率)周一上升，此前，意大利总理伦齐因修宪公投失利宣布将辞职，但公债价格的抛售受到抑制，因市场预期或许不需要提前进行大选。

投资者之前为周日公投结果为“否决”布仓，但迹象显示，投资者结清所持意大利资产和欧元的空头头寸，对债市提供一些支撑。欧元从21个月低位反弹。

安联环球投资表示，减少了在意大利公债的空头头寸，因预计总理伦齐辞职后，过渡政府将接替他的工作。

富兰克林坦伯顿欧洲固定收益部门主管David Zahn表示，从意大利公债目前的收益率水平来看，10年期公债收益率在约2%，具有吸引力，他考虑缩减减持仓位。

“公投确实在一定程度上让前景更加明朗，公投给市场带来的不确定性不复存在。目前要看看意大利政府决定会怎样做，”Zahn说，“我预计，意大利不太可能提早大选。”

周日意大利修宪公投中，59.1%的民众投了反对票，支持和反对票数之差远大于之前的预期。

评级机构DBRS表示，伦齐辞职对意大利的A(低)评级“不利”。该评级使意大利的银行有资格获得欧洲央行的低息贷款。

意大利10年期公债收益率 一度涨14个基点至2.07%，但收报1.98%，持于11月末所及14个月高位约2.17%之下。

德债收益率 最初下跌，因公投结果提振对避险公债的需求，但很快逆转走势，收涨5个基点至0.33%。

市场焦点转向周四欧洲央行政策会议，预计央行将采用支持性的措辞。