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市场报道 | 2016年 12月 6日 星期二 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦上涨，受玉米攀升和回补空头支撑

路透芝加哥12月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一上涨，交易员称，一轮回补空头和玉米市场走强支撑小麦市场。

交易商表示，小麦市场仍然超卖，上周CBOT软红冬麦合约触及新低。

但全球供应充足，限制小麦升幅，因对美国小麦的需求仍然有限。

美国农业部表示，上周出口检验美国小麦45.3633万吨，和市场预期一致。

交投最活跃的3月合约 收涨4美分，报每蒲式耳4.08-1/4美元。

今日CBOT小麦期货预估成交量为86,878口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)

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