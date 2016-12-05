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市场报道 | 2016年 12月 6日 星期二 06:20 BJT

《美国重要政经日程》--12月6日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1330 - 劳工部公布第三季非农生产率和单位劳工成本

1330 - 商务部公布10月国际贸易

1500 - 商务部公布10月工厂订单

1630　- 财政部每周例行标售四周期国库券，并标售52周期国库券

2130 - 美国石油协会(API)公布一周全国石油报告

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 王丽鑫；审校 戴素萍)

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