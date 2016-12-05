《美国重要政经日程》--12月6日

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
(除特别说明外，均为GMT时间)
1330 - 劳工部公布第三季非农生产率和单位劳工成本
1330 - 商务部公布10月国际贸易
1500 - 商务部公布10月工厂订单
1630 - 财政部每周例行标售四周期国库券，并标售52周期国库券
2130 - 美国石油协会(API)公布一周全国石油报告
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 王丽鑫；审校 戴素萍)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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