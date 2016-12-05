版本:
中国
亚洲 | 2016年 12月 6日 星期二 06:18 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月5日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          90.99    +0.51    +0.56   2465148
    京东                25.95    +0.07    +0.27   7500154
    新浪              73.37    +3.03    +4.31   1375174
    搜狐              33.32    +0.34    +1.03    390014
    网易             226.17    +5.58    +2.53    847652
    百度             164.32    +2.65    +1.64   1411901
    
    台湾
    台湾积体电路       29.02    +0.16    +0.55   1056083
    联电                1.78    -0.03    -1.66    146014
    日月光              5.27    -0.04    -0.75    113031
    硅品精密           7.31    -0.05    -0.68     74384
    和信超媒体         2.68    +0.04    +1.52      6893
    友达                3.55    +0.02    +0.57    111223
    中华电信           33.00    -0.16    -0.48     62752
    台湾国际航电      52.13    +0.62    +1.20    833268
    
    香港
    中国移动           54.27    -0.57    -1.04    157384
    中国联通           12.16    -0.08    -0.65     66539
    中国电信           48.15    -0.18    -0.37     13704
    中芯国际            6.44    +0.06    +0.94      9166
    电讯盈科         5.74    +0.02    +0.31       287
    (完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐