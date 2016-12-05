《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月5日

全球金市：金价徘徊在七周高位之下的水准，美元下滑后由跌转升
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 90.99 +0.51 +0.56 2465148 京东 25.95 +0.07 +0.27 7500154 新浪 73.37 +3.03 +4.31 1375174 搜狐 33.32 +0.34 +1.03 390014 网易 226.17 +5.58 +2.53 847652 百度 164.32 +2.65 +1.64 1411901 台湾 台湾积体电路 29.02 +0.16 +0.55 1056083 联电 1.78 -0.03 -1.66 146014 日月光 5.27 -0.04 -0.75 113031 硅品精密 7.31 -0.05 -0.68 74384 和信超媒体 2.68 +0.04 +1.52 6893 友达 3.55 +0.02 +0.57 111223 中华电信 33.00 -0.16 -0.48 62752 台湾国际航电 52.13 +0.62 +1.20 833268 香港 中国移动 54.27 -0.57 -1.04 157384 中国联通 12.16 -0.08 -0.65 66539 中国电信 48.15 -0.18 -0.37 13704 中芯国际 6.44 +0.06 +0.94 9166 电讯盈科 5.74 +0.02 +0.31 287 (完)
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。
路透伦敦1月13日 - 伦敦期铜周五触及五周高位，铝价触及近20个月来最高，因在最大金属消费国中国和美国公布强劲的经济数据后，投资者对金属需求感到乐观。