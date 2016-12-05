加拿大股市：资源股带动大盘收涨，美股道指创新高亦提振人气

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透多伦多12月5日 - 加拿大指标股指周一收涨，近来表现强势的大宗商品价格为能源股及原材料股提供支撑，此外，美股道琼工业指数刷新纪录高位也提振了投资者信心。
自11月8日大选以来，美股大幅攀升，因预期特朗普任期内将实施大规模经济刺激举措、削减企业税和放松监管。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高42.65点，或0.28%至15,095.17点，该指数10大类股当中有七个上涨。
S&P/TSX综合指数今年以来涨幅已达16%，上周四触及近18个月盘中高点15,149.54点。
包括贵金属、基本金属矿商及肥料企业等在内的原材料类股上涨1%。但金矿股下滑。
萨省钾肥公司 上涨2.4%至24.58加元，铜制造商First Quantum Minerals Ltd 跳涨5.8%至15.61加元。
能源股上涨0.6%，但后来因油价转跌而回吐一些涨幅。(完)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>