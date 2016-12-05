加拿大股市：资源股带动大盘收涨，美股道指创新高亦提振人气

路透多伦多12月5日 - 加拿大指标股指周一收涨，近来表现强势的大宗商品价格为能源股及原材料股提供支撑，此外，美股道琼工业指数刷新纪录高位也提振了投资者信心。

自11月8日大选以来，美股大幅攀升，因预期特朗普任期内将实施大规模经济刺激举措、削减企业税和放松监管。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高42.65点，或0.28%至15,095.17点，该指数10大类股当中有七个上涨。

S&P/TSX综合指数今年以来涨幅已达16%，上周四触及近18个月盘中高点15,149.54点。

包括贵金属、基本金属矿商及肥料企业等在内的原材料类股上涨1%。但金矿股下滑。

萨省钾肥公司 上涨2.4%至24.58加元，铜制造商First Quantum Minerals Ltd 跳涨5.8%至15.61加元。