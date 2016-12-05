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市场报道 | 2016年 12月 6日 星期二 06:52 BJT

全球贵金属：12月5日SPDR黄金持仓下降0.04%，或0.32吨

路透12月5日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust
 称，周一其黄金持仓量下降0.04%至869.90吨，周五为870.22吨。
    
    以盎司计算，黄金持仓量 从27,978,429.74盎司降至
27,968,046.17盎司。(完)    
    
          
      
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 (编译 王丽鑫；审校 戴素萍)

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