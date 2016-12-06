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市场报道 | 2016年 12月 6日 星期二 09:07 BJT

****欧洲经济指标预测--12月6日-12月13日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                         公布时段      预估值      前值
    
    12月5日当周
      
    12月6日(二)
    0700 德国工业订单(较前月)                         10月      +0.6%      -0.6%
    0815 瑞士CPI(较前月)                              11月         --      +0.1%
             (较上年同期)                                       -0.2%      -0.2%
    1000 欧元区GDP修正值(较前季)                    第三季      +0.3%      +0.3%
                    (较上年同期)                                +1.6%      +1.6%
    
    12月7日(三)
    0700 德国工业产出(较前月)                        10月       +0.8%      -1.8%
    0745 法国经常帐收支(亿欧元)                      10月          --     赤字34
    0745 法国经季节调整贸易收支(亿欧元)              10月          --   逆差47.7
              进口(亿欧元)                                         --     418.95
              出口(亿欧元)                                         --     371.26
    0830 英国Halifax房价指数(较前月)                 11月       +0.2%      +1.4%
                        (较上年同期)     截至11月的三个月       +6.0%      +5.2%
    0930 英国工业生产(较前月)                        10月       +0.2%      -0.4%
                 (较上年同期)                                   +0.5%      +0.3%
             制造业产出(较前月)                                 +0.2%      +0.6%
                       (较上年同期)                             +0.8%      +0.2%
    
    12月8日(四)
    0001 英国RICS房价差值                            11月          26         23
    0630 法国非农就业岗位(较前季)                  第三季          --      +0.3%
    1245 欧洲央行再融资利率                          12月       0.00%      0.00%
               存款利率                                       负0.40%    负0.40%
    
    12月9日(五)
    0645 瑞士失业率(未经季节调整)                    11月          --       3.2%
                     (经季节调整)                               +3.3%       3.3%
    0700 德国经季节调整出口(较前月)                  10月       +1.0%      -0.7%
                       进口(较前月)                             +0.9%      -0.5%
                       贸易收支(亿欧元)                       顺差215    顺差213
    0745 法国年内迄今预算收支(亿欧元)                10月          --    赤字830
    0745 法国工业生产(较前月)                        10月          --      -1.1%
    0930 英国建筑业产出(较前月)                      10月       +0.2%      +0.3%
                       (较上年同期)                             -0.1%      +0.2% 
    0930 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑)            10月     逆差34.8 逆差39.69
             全球商品贸易收支(亿英镑)                         逆差118  逆差126.9
    
    
    12月12日当周
    
    12月12日(一)
    暂无重要经济数据。
    
    12月13日(二)
    0700 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)   11月终值          --      持平
                                 (较上年同期)                     --     +0.7%
             消费者物价指数(CPI)(较前月)                          --     +0.1%
                            (较上年同期)                          --     +0.8%
    0900 意大利工业生产(经季节调整，较前月)         10月          --     -0.8%
                       (经工作日调整，较上年同期)                 --     +1.8%
    0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月)            11月          --     +0.1%
                            (较上年同期)                          --     +0.9%
             核心CPI(较前月)                                      --      持平
                (较上年同期)                                      --     +1.2%
             零售物价指数(RPI)(较前月)                            --      持平
                           (较上年同期)                           --     +2.0%
             扣除抵押贷款的RPI(较前月)                            --      持平
                          (较上年同期)                            --     +2.2%
    0930 英国生产者物价指数(PPI)                    11月
                     投入物价(未经季节调整，较前月)               --     +4.6%
                         (未经季节调整，较上年同期)               --    +12.2%
                     产出物价(未经季节调整，较前月)               --     +0.6%
                         (未经季节调整，较上年同期)               --     +2.1%
                     核心产出物价(未经季节调整，较前月)           --     +0.4%
                             (未经季节调整，较上年同期)           --     +1.9%
    1000 欧元区就业人口(较前季)                   第三季          --     +0.4%
                     (较上年同期)                                 --     +1.4%
    1000 德国ZEW经济景气指数                       12月           --    正13.8
                    现况指数                                      --    正58.8                  
 
    
    (完)
     
      
   
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大             日本与韩国         
    欧洲                     澳洲与新西兰       
    中国                       台湾               
 
 已公布经济指标一览
    美国                     日本               
    欧洲                     韩国               
    中国                       香港               
    澳洲                    台湾               

 (整理 汪红英；审校 戴素萍)

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