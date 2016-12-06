欧洲经济指标预测--12月6日-12月13日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月5日当周 12月6日(二) 0700 德国工业订单(较前月) 10月 +0.6% -0.6% 0815 瑞士CPI(较前月) 11月 -- +0.1% (较上年同期) -0.2% -0.2% 1000 欧元区GDP修正值(较前季) 第三季 +0.3% +0.3% (较上年同期) +1.6% +1.6% 12月7日(三) 0700 德国工业产出(较前月) 10月 +0.8% -1.8% 0745 法国经常帐收支(亿欧元) 10月 -- 赤字34 0745 法国经季节调整贸易收支(亿欧元) 10月 -- 逆差47.7 进口(亿欧元) -- 418.95 出口(亿欧元) -- 371.26 0830 英国Halifax房价指数(较前月) 11月 +0.2% +1.4% (较上年同期) 截至11月的三个月 +6.0% +5.2% 0930 英国工业生产(较前月) 10月 +0.2% -0.4% (较上年同期) +0.5% +0.3% 制造业产出(较前月) +0.2% +0.6% (较上年同期) +0.8% +0.2% 12月8日(四) 0001 英国RICS房价差值 11月 26 23 0630 法国非农就业岗位(较前季) 第三季 -- +0.3% 1245 欧洲央行再融资利率 12月 0.00% 0.00% 存款利率 负0.40% 负0.40% 12月9日(五) 0645 瑞士失业率(未经季节调整) 11月 -- 3.2% (经季节调整) +3.3% 3.3% 0700 德国经季节调整出口(较前月) 10月 +1.0% -0.7% 进口(较前月) +0.9% -0.5% 贸易收支(亿欧元) 顺差215 顺差213 0745 法国年内迄今预算收支(亿欧元) 10月 -- 赤字830 0745 法国工业生产(较前月) 10月 -- -1.1% 0930 英国建筑业产出(较前月) 10月 +0.2% +0.3% (较上年同期) -0.1% +0.2% 0930 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 10月 逆差34.8 逆差39.69 全球商品贸易收支(亿英镑) 逆差118 逆差126.9 12月12日当周 12月12日(一) 暂无重要经济数据。 12月13日(二) 0700 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 11月终值 -- 持平 (较上年同期) -- +0.7% 消费者物价指数(CPI)(较前月) -- +0.1% (较上年同期) -- +0.8% 0900 意大利工业生产(经季节调整，较前月) 10月 -- -0.8% (经工作日调整，较上年同期) -- +1.8% 0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月 -- +0.1% (较上年同期) -- +0.9% 核心CPI(较前月) -- 持平 (较上年同期) -- +1.2% 零售物价指数(RPI)(较前月) -- 持平 (较上年同期) -- +2.0% 扣除抵押贷款的RPI(较前月) -- 持平 (较上年同期) -- +2.2% 0930 英国生产者物价指数(PPI) 11月 投入物价(未经季节调整，较前月) -- +4.6% (未经季节调整，较上年同期) -- +12.2% 产出物价(未经季节调整，较前月) -- +0.6% (未经季节调整，较上年同期) -- +2.1% 核心产出物价(未经季节调整，较前月) -- +0.4% (未经季节调整，较上年同期) -- +1.9% 1000 欧元区就业人口(较前季) 第三季 -- +0.4% (较上年同期) -- +1.4% 1000 德国ZEW经济景气指数 12月 -- 正13.8 现况指数 -- 正58.8 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 汪红英；审校 戴素萍)