金砖国家：12月5日股汇市收盘纵览

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透12月6日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月5日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.11%，报853.97点。
中国股市：沪综指收跌1.2%创逾两个月最大单日跌幅，周末利空因素叠加
中国汇市：人民币小幅收跌，离岸流动性仍紧两地价差继续倒挂
香港股市：收在两周低点，因意大利公投结果抑制风险偏好
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巴西股市：盘中呈现拉锯，金融股下跌抵消了拉美最大石化企业Braskem SA 两天的涨势。指标股指Bovespa指数 收盘下跌0.8%，报59,831.727点。
巴西汇市：雷亚尔上涨，因周末的大规模游行没有把目标直接指向巴西总统特梅尔(Michel Temer)，让交易员松了口气。雷亚尔兑美元 收报3.4286/94，上日收报3.4710/26。
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南非股市：收盘上涨，零售和银行股领涨，上周五标普确认该国投资评级构成提振。指标Top-40指数 收盘上涨0.86%，报43,192.44点；大盘综合指数 收盘上涨0.93%，报49,713.56点。
南非汇市：兰特下跌，因避险意愿重返全球市场
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印度股市：收盘上涨，受助于汽车制造类股涨势，同时投资者等待央行周三的政策会议。BSE指数 收盘上涨0.45%，报26,349.1点；NSE指数 收盘上涨0.52%，报8,128.75点。
印度汇市：卢比兑美元 收报68.21，上日收报68.19。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨1.8%，报1,069.1点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨2.01%，报562.51点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.09%，报63.82；卢布兑欧元 贬值0.72%，报68.65。(完) (编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。