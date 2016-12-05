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市场报道 | 2016年 12月 6日 星期二 07:55 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--12月6日-12月13日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                        公布时段     预估值         前值
       
    12月5日当周
    
    12月6日(二)
    1330 美国国际贸易收支(亿美元)                     10月    逆差418      逆差364
    1330 美国单位劳工成本                       第三季修正值    +0.3%        +0.3%
             非农业生产率                                       +3.3%        +3.1%
    1330 加拿大贸易收支(亿加元)                       10月     逆差20     逆差40.8 
               出口(亿加元)                                       --         435.5 
               进口(亿加元)                                       --         476.3
    1500 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI)                11月        --          56.5 
                   经季节调整PMI                                  --          59.7 
    1500 美国工厂订单(较前月)                         10月      +2.6%        +0.3%
             扣除运输的工厂订单(较前月)                           --         +0.6%
             耐久财(耐用品)订单(较前月)           10月修正值      --         +4.8%  
             扣除运输的耐久财订单(较前月)                         --         +1.0%  
             扣除国防的耐久财订单(较前月)                         --         +5.2%  
             扣除飞机的非国防资本财订单(较前月)                   --         +0.4%  
    
    12月7日(三)
    1100 美国MBA抵押贷款市场指数                      前周        --         417.2
                抵押贷款再融资指数                                --       1,469.9
    1500 加拿大央行利率决议                            --        0.5%         0.5%
    1500 美国JOLTS职位空缺数(万个)                    10月       550         548.6
    2000 美国消费者信贷(亿美元)                       10月    增加190    增加192.9
    
    12月8日(四)
    1315 加拿大房屋开工年率(万户)                     11月      19.12        19.29
    1330 加拿大建筑许可(较前月)                       10月      -0.7%        -7.0%
    1330 加拿大产能利用率                            第三季       --         80.0%
    1330 加拿大新屋价格指数                           10月      +0.2%        +0.2%
    1330 美国一周初请失业金人数(万人)           12月3日当周      25.8         26.8
                 四周均值(万人)                                   --         25.15
                 续请失业金人数(万人)           11月26日当周    205.9        208.1
    
    12月9日(五)
    1500 美国密西根大学消费者信心指数             12月初值       94.5         93.8
                             现况指数                           108.5        107.3
                             预期指数                            87.0         85.2
    1500 美国趸售(批发)库存(较前月)              10月修正值     -0.4%        -0.4%
             趸售销售(较前月)                          10月     +0.5%        +0.2%
    
    12月12日当周
    
    12月12日(一)   
    1900 美国联邦预算(亿美元)                         11月        --       赤字440
    
    12月13日(二)
    1100 全美独立企业联盟(NFIB)小型企业信心指数       11月        --         94.90
    1330 美国进口物价(较前月)                         11月       持平        +0.5%
             出口物价(较前月)                                   -0.2%        +0.2%
      
    (完)
        
     经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              
 已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 王颖；审校 汪红英)

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