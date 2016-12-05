美国与加拿大经济指标预测--12月6日-12月13日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月5日当周 12月6日(二) 1330 美国国际贸易收支(亿美元) 10月 逆差418 逆差364 1330 美国单位劳工成本 第三季修正值 +0.3% +0.3% 非农业生产率 +3.3% +3.1% 1330 加拿大贸易收支(亿加元) 10月 逆差20 逆差40.8 出口(亿加元) -- 435.5 进口(亿加元) -- 476.3 1500 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 11月 -- 56.5 经季节调整PMI -- 59.7 1500 美国工厂订单(较前月) 10月 +2.6% +0.3% 扣除运输的工厂订单(较前月) -- +0.6% 耐久财(耐用品)订单(较前月) 10月修正值 -- +4.8% 扣除运输的耐久财订单(较前月) -- +1.0% 扣除国防的耐久财订单(较前月) -- +5.2% 扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) -- +0.4% 12月7日(三) 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 417.2 抵押贷款再融资指数 -- 1,469.9 1500 加拿大央行利率决议 -- 0.5% 0.5% 1500 美国JOLTS职位空缺数(万个) 10月 550 548.6 2000 美国消费者信贷(亿美元) 10月 增加190 增加192.9 12月8日(四) 1315 加拿大房屋开工年率(万户) 11月 19.12 19.29 1330 加拿大建筑许可(较前月) 10月 -0.7% -7.0% 1330 加拿大产能利用率 第三季 -- 80.0% 1330 加拿大新屋价格指数 10月 +0.2% +0.2% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 12月3日当周 25.8 26.8 四周均值(万人) -- 25.15 续请失业金人数(万人) 11月26日当周 205.9 208.1 12月9日(五) 1500 美国密西根大学消费者信心指数 12月初值 94.5 93.8 现况指数 108.5 107.3 预期指数 87.0 85.2 1500 美国趸售(批发)库存(较前月) 10月修正值 -0.4% -0.4% 趸售销售(较前月) 10月 +0.5% +0.2% 12月12日当周 12月12日(一) 1900 美国联邦预算(亿美元) 11月 -- 赤字440 12月13日(二) 1100 全美独立企业联盟(NFIB)小型企业信心指数 11月 -- 94.90 1330 美国进口物价(较前月) 11月 持平 +0.5% 出口物价(较前月) -0.2% +0.2% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 王颖；审校 汪红英)