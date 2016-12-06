《中国报摘》--中国证券报12月6日

* 头版头条:

--中国证监会主席刘士余表示，，在国际金融处于不确定、不稳定的状态中，深港通的开通，必将为国际、国内金融市场注入正能量、注入信心、注入信任。两地金融监管机关将进一步密切协作，加强两地市场监管，加大跨市场执法的协作力度，严厉打击跨境市场操纵等各类违法违规行为，切实保护两地和全球投资者的合法权益。

* 其他:

--保监会下发监管函，针对万能险业务经营存在问题，并且整改不到位的前海人寿采取停止开展万能险新业务的监管措施；同时，针对前海人寿产品开发管理中存在的问题，责令公司进行整改，并在三个月内禁止申报新的产品。

--“十三五”生态环境保护规划发布。规划指出，“十三五”期间，国家组织实施工业污染源全面达标排放等25项重点工程，建立重大项目库。项目投入以企业和地方政府为主，中央财政予以适当支持。鼓励社会资本投资环保企业，培育一批具有国际竞争力的大型节能环保企业与环保品牌。

--深港通首日运行顺畅，交易平稳，共812只股票发生交易，资金“北上”热过“南下”。

--农业部部长韩长赋指出，明年要围绕集团化方向，构建以资本为纽带的母子公司体制，着力打造具有国际竞争力的现代农业企业集团。开展改组组建农垦国有资本投资、运营公司试点的垦区，要加紧制定组建方案和公司章程，明年要能够正式挂牌运行。

--深交所发布监管动态时明确表示，对万科A 、格力电器 等举牌概念股票的交易情况进行了重点监控。

--中航地产 拟向保利地产全资子公司广州金地和保利江西出售多处地产业务，作价为20.3亿元人民币。

--维维股份 拟将公司持有的维维印象城综合开发有限公司、徐州市维维万恒置业有限公司各100%股权和徐州南湖花园度假村有限公司85%股权全部转让给维维集团股份有限公司或其指定的主体，剥离房地产业务。

--易华录 与蓬莱市政府信息中心签订了《蓬莱市“智慧蓬莱”建设项目PPP项目合同》，项目总投资12.43亿元，合作期15年，其中建设期为3年左右。