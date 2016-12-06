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亚洲 | 2016年 12月 6日 星期二 08:13 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--12月6日

路透12月6日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7546
港元 )
    
    美国股市周一上涨，道琼工业指数 收高45.82点，或0.24%，至19,216.24点，创纪录新高，因服务
业数据进一步证实美国经济表现强劲。 
    
 公司名称                ADR代码       收盘价     涨跌幅         成交量  ADR折合每   较港股溢价
                                                                         股普通股    
                                     （美元）    （%）                   (港元)      (%)
 中海油                              131.680     -1.67       29365       10.211      0.70
 中国铝业                            11.560      0.96        14701       3.586       1.29
 中国移动                            54.270      -1.04       157384      84.168      0.86
 中国人寿                            14.010      -0.28       152091      21.728      0.83
 中石油                              70.900      0.11        14436       5.498       0.51
 中石化                              71.190      0.38        19967       5.520       0.92
 汇丰控股                            39.860      0.43        1990815     61.820      0.85
 中电信                              48.150      -0.37       13704       3.734       0.91
 中国联通                            12.160      -0.65       66539       9.430       0.21
 兖州煤业                            6.950       0.29        1054        5.389       0.18
 华能国际                            25.210      -0.12       10960       4.887       -0.46
 南方航空                            28.690      -0.10       1351        4.450       -0.01
 东方航空                            23.780      -0.13       2443        3.688       -0.05
 中芯国际                            6.440       0.94        9166        0.999       -0.12
 （完）

 (整理 梁慧仪)

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