《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--12月6日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透12月6日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7546 港元 ) 美国股市周一上涨，道琼工业指数 收高45.82点，或0.24%，至19,216.24点，创纪录新高，因服务 业数据进一步证实美国经济表现强劲。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 131.680 -1.67 29365 10.211 0.70 中国铝业 11.560 0.96 14701 3.586 1.29 中国移动 54.270 -1.04 157384 84.168 0.86 中国人寿 14.010 -0.28 152091 21.728 0.83 中石油 70.900 0.11 14436 5.498 0.51 中石化 71.190 0.38 19967 5.520 0.92 汇丰控股 39.860 0.43 1990815 61.820 0.85 中电信 48.150 -0.37 13704 3.734 0.91 中国联通 12.160 -0.65 66539 9.430 0.21 兖州煤业 6.950 0.29 1054 5.389 0.18 华能国际 25.210 -0.12 10960 4.887 -0.46 南方航空 28.690 -0.10 1351 4.450 -0.01 东方航空 23.780 -0.13 2443 3.688 -0.05 中芯国际 6.440 0.94 9166 0.999 -0.12 （完） (整理 梁慧仪)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。