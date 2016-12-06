《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月6日

*工商时报：

--旧换新补贴政策加上各大领导厂竞推平价机车，推升淡季换购买气爆发，11月机车内销总量缴出逼近七万辆的旺季水准。在各大业者冲刺年度目标压力下，12月销售力道料将不亚于11月，2016年全年机车内销规模有机会冲上85万辆，改写自1999年以来的新高纪录。

--金管会主委李瑞仓、财政部长许虞哲在立法院财委会表示，台股明年应会比今年更好，同时两部会将努力在半年内提出台股税制及振兴台股方案。

*经济日报：

--台湾科学技术会议昨起一连举行三天，台积电 董事长张忠谋出席时指出，政府一直叫企业转型，却让业者自己找方向，是不太好的现象，很多企业不知该转到哪里，科技会议只剩下政府、学界在沟通，〞企业却在外面哀号〞。

--台湾国际农业开发股份有限公司昨日成立，董事长陈郁然表示，台湾农业销售体系过去只管内销、不管外销，产销过程又难以获得消费通路与消费者情报，未来将以香蕉、凤梨释迦、芒果、芭乐、印度枣等作为行销首选。

--针对可转债的弊端，金管会证期局长王咏心昨日提出加强查核、闭锁期延长为三个月以上，以及研议强制竞价拍卖等三大方向，希望加强监理。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。