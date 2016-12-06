《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月6日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
*工商时报：
--旧换新补贴政策加上各大领导厂竞推平价机车，推升淡季换购买气爆发，11月机车内销总量缴出逼近七万辆的旺季水准。在各大业者冲刺年度目标压力下，12月销售力道料将不亚于11月，2016年全年机车内销规模有机会冲上85万辆，改写自1999年以来的新高纪录。
--金管会主委李瑞仓、财政部长许虞哲在立法院财委会表示，台股明年应会比今年更好，同时两部会将努力在半年内提出台股税制及振兴台股方案。
*经济日报：
--台湾科学技术会议昨起一连举行三天，台积电 董事长张忠谋出席时指出，政府一直叫企业转型，却让业者自己找方向，是不太好的现象，很多企业不知该转到哪里，科技会议只剩下政府、学界在沟通，〞企业却在外面哀号〞。
--台湾国际农业开发股份有限公司昨日成立，董事长陈郁然表示，台湾农业销售体系过去只管内销、不管外销，产销过程又难以获得消费通路与消费者情报，未来将以香蕉、凤梨释迦、芒果、芭乐、印度枣等作为行销首选。
--针对可转债的弊端，金管会证期局长王咏心昨日提出加强查核、闭锁期延长为三个月以上，以及研议强制竞价拍卖等三大方向，希望加强监理。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。