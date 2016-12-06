《香港报摘》--经济日报12月6日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
**头版头条**
--深港通昨正式开通，首日交投平稳畅顺，惟投资者热情明显未及两年多前沪港通开通之初。港交所 行政总裁李小加呼吁投资者要有耐性，待日后再加入包括交易所买卖基金（ETF）等更多产品，将增加深港通的吸引力。
**其他**
--人民币拆息继续飙升，香港银行争取客户存款，两日内共七间银行加息，包括创兴 把半年及一年的存息上调0.2厘、至3.9厘，继续问鼎同存期计最高息，市料破顶息续现。
--从事移动互联网业务的美图秀秀开发商美图公司（新上市编号＂1357＂）昨首日公开招股。统计六间券商数字，共为其借出约6,040万港元孖展额（保证金融资），并未足额。（完）
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台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 乔艳红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。