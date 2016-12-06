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亚洲 | 2016年 12月 6日 星期二 08:23 BJT

《香港报摘》--经济日报12月6日

**头版头条**

--深港通昨正式开通，首日交投平稳畅顺，惟投资者热情明显未及两年多前沪港通开通之初。港交所 行政总裁李小加呼吁投资者要有耐性，待日后再加入包括交易所买卖基金（ETF）等更多产品，将增加深港通的吸引力。

**其他**

--人民币拆息继续飙升，香港银行争取客户存款，两日内共七间银行加息，包括创兴 把半年及一年的存息上调0.2厘、至3.9厘，继续问鼎同存期计最高息，市料破顶息续现。

--从事移动互联网业务的美图秀秀开发商美图公司（新上市编号＂1357＂）昨首日公开招股。统计六间券商数字，共为其借出约6,040万港元孖展额（保证金融资），并未足额。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 乔艳红)

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