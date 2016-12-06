版本:
中国
亚洲 | 2016年 12月 6日 星期二 08:31 BJT

《香港报摘》--信报12月6日

**头版头条**

--＂深港通＂开通首日一如预期＂雷声大、雨点小＂，港股昨天涌现获利沽盘，加上意大利修宪公投被否决引起市场脱欧恐慌，周一恒指炒不起，收市跌59点，大市成交相当淡静，＂深港通＂首日南下资金净买入8.8亿港元的港股，大市总交投仅692亿港元。

**其他**

--建银国际策略师Mark Jolley预计，美国明年会加息两次，因过往通胀及加息环境下，全球债券会踏入熊市，美国10年债息料在明年第三季升至3.5%至4%，等于资本损失12%至15%。

--华人置业 拟出售资产予大股东刘銮雄亲属，涉及东半山肇辉台12号及罗湖商业城79间舖位，分别售予刘銮雄准太太陈凯韵及刘銮雄儿子、华置主席刘鸣炜，代价上限分别为10.5亿及5亿港元。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 杨淑祯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐