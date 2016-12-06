《香港报摘》--信报12月6日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
**头版头条**
--＂深港通＂开通首日一如预期＂雷声大、雨点小＂，港股昨天涌现获利沽盘，加上意大利修宪公投被否决引起市场脱欧恐慌，周一恒指炒不起，收市跌59点，大市成交相当淡静，＂深港通＂首日南下资金净买入8.8亿港元的港股，大市总交投仅692亿港元。
**其他**
--建银国际策略师Mark Jolley预计，美国明年会加息两次，因过往通胀及加息环境下，全球债券会踏入熊市，美国10年债息料在明年第三季升至3.5%至4%，等于资本损失12%至15%。
--华人置业 拟出售资产予大股东刘銮雄亲属，涉及东半山肇辉台12号及罗湖商业城79间舖位，分别售予刘銮雄准太太陈凯韵及刘銮雄儿子、华置主席刘鸣炜，代价上限分别为10.5亿及5亿港元。（完）
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台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 杨淑祯)
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路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。