《全球重要经济事件一览表》--12月6日-12月13日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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12月6日(二)
北京--2016中国民营企业生存与发展论坛。
法兰克福--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许在第22届Handelsblatt会议发表演说(1630)。
斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁佛洛登发表演说，主题为负回购利率的效应及其相关风险(0945)。
墨尔本--澳洲央行利率会议(0430)。
马尼拉--菲律宾央行总裁泰谭柯出席2016年花旗微型创业奖颁奖典礼(0700)。
孟买--印度央行召开货币政策委员会会议。
12月7日(三)
斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁扬松就通胀目标发表演说(0700)。
日本长崎--日本央行副总裁岩田规久男在与商界领袖的会议上发表讲话。
渥太华--加拿大央行宣布利率决议(1500)。
12月8日(四)
法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，会后宣布利率决定并召开记者会。
北京--中国钢铁产业链发展高峰论坛即中联钢年会(至10日)。
12月9日(五)
巴黎--欧洲央行执委科尔出席一场由欧洲开发银行理事会主办的会议(1515)。
12月10日(六)
北京--2016（第十五届）中国企业领袖年会(至12日)。主题为“主场中国--解码未来商业方案。
北京--2016年能源大转型高层论坛，重点讨论天然气体制革命和技术革命。
12月12日(一)
暂无重要经济事件预告。
12月13日(二)
北京--2016（第十四届）中国企业竞争力年会，主题为“变革中国--新经济 新平衡”。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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美国重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 李婷仪 审校 王颖)
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路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。