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亚洲 | 2016年 12月 6日 星期二 09:14 BJT

《全球重要经济事件一览表》--12月6日-12月13日

(除特别说明外，均为GMT时间)

12月6日(二)

北京--2016中国民营企业生存与发展论坛。

法兰克福--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许在第22届Handelsblatt会议发表演说(1630)。

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁佛洛登发表演说，主题为负回购利率的效应及其相关风险(0945)。

墨尔本--澳洲央行利率会议(0430)。

马尼拉--菲律宾央行总裁泰谭柯出席2016年花旗微型创业奖颁奖典礼(0700)。

孟买--印度央行召开货币政策委员会会议。

12月7日(三)

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁扬松就通胀目标发表演说(0700)。

日本长崎--日本央行副总裁岩田规久男在与商界领袖的会议上发表讲话。

渥太华--加拿大央行宣布利率决议(1500)。

12月8日(四)

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，会后宣布利率决定并召开记者会。

北京--中国钢铁产业链发展高峰论坛即中联钢年会(至10日)。

12月9日(五)

巴黎--欧洲央行执委科尔出席一场由欧洲开发银行理事会主办的会议(1515)。

12月10日(六)

北京--2016（第十五届）中国企业领袖年会(至12日)。主题为“主场中国--解码未来商业方案。

北京--2016年能源大转型高层论坛，重点讨论天然气体制革命和技术革命。

12月12日(一)

暂无重要经济事件预告。

12月13日(二)

北京--2016（第十四届）中国企业竞争力年会，主题为“变革中国--新经济 新平衡”。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 李婷仪 审校 王颖)

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