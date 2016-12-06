《香港报摘》--其他报纸重要消息12月6日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
**明报**
--海航集团上月刚通过旗下子公司香港海航，以逾88亿港元＂天价＂投得启德住宅土地。海航实业 昨日公告称，作为公司控股股东的香港海航，于上周五几乎尽数质押所持公司股份，作为贷款融资抵押担保。按上周五收市价计算，该批抵押股份市值为20.15亿港元。
**星岛日报**
--内地收紧资本流出，加上年尾等因素，本港离岸人民币（CNH）市场资金持续紧张，昨日隔夜息曾飙升至15厘，银行积极利用不同的人币流动资金安排借入资金，其中金管局提供100亿元人民币的日间回购协议曾借爆额。
**苹果日报**
--长实地产 昨日于场内回购211.5万股，平均价每股50.48港元，涉资1.07亿港元，继今年3月以来第四次回购股份。（完）
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台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 张喜良)
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路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。