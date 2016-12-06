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亚洲 | 2016年 12月 6日 星期二 08:49 BJT

《香港报摘》--其他报纸重要消息12月6日

**明报**

--海航集团上月刚通过旗下子公司香港海航，以逾88亿港元＂天价＂投得启德住宅土地。海航实业 昨日公告称，作为公司控股股东的香港海航，于上周五几乎尽数质押所持公司股份，作为贷款融资抵押担保。按上周五收市价计算，该批抵押股份市值为20.15亿港元。

**星岛日报**

--内地收紧资本流出，加上年尾等因素，本港离岸人民币（CNH）市场资金持续紧张，昨日隔夜息曾飙升至15厘，银行积极利用不同的人币流动资金安排借入资金，其中金管局提供100亿元人民币的日间回购协议曾借爆额。

**苹果日报**

--长实地产 昨日于场内回购211.5万股，平均价每股50.48港元，涉资1.07亿港元，继今年3月以来第四次回购股份。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 张喜良)

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