《中国报摘》--其他报纸重要消息12月6日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
**上海证券报**
--工业和信息化部、环境保护部、国家工商总局、国家质检总局、国家能源局将于近期对新能源汽车安全、机动车排放标准升级执行情况进行专项督察。督察方式包括地方和行业自查、五部门实地督察两种形式。
--金一文化 公告，拟以发行股份及支付现金方式合计作价30.29亿元人民币，收购金艺珠宝和捷夫珠宝各100%股权、臻宝通99.06%股权、宝庆尚品和贵天钻石各49%股权。同时，拟向不超过10名特定对象非公开发行股份，募集配套资金总额不超过9.56亿元。
--金科股份 公告，全资子公司山东百俊房地产开发有限公司于12月2日与青岛海尔地产集团有限公司签订《股权转让协议》，以自有资金出资23.51亿元收购后者持有的济南海睿、青岛海昌、泰安海大三家房地产公司的全部股权。
**21世纪经济报 道**
--《四川省深化国有企业改革实施方案近日出台，提出将选择2至3户企业开展混合所有制试点，并制定出台混合所有制企业员工持股指导意见，2017年启动员工持股试点工作。
--截至2016年三季度末，26家具有托管资产资质的商业银行资产托管规模已达113.16万亿元。仅2016年第三季度，银行业托管资产规模净增近10万亿元。
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。