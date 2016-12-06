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亚洲 | 2016年 12月 6日 星期二 08:47 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息12月6日

**上海证券报**

--工业和信息化部、环境保护部、国家工商总局、国家质检总局、国家能源局将于近期对新能源汽车安全、机动车排放标准升级执行情况进行专项督察。督察方式包括地方和行业自查、五部门实地督察两种形式。

--金一文化 公告，拟以发行股份及支付现金方式合计作价30.29亿元人民币，收购金艺珠宝和捷夫珠宝各100%股权、臻宝通99.06%股权、宝庆尚品和贵天钻石各49%股权。同时，拟向不超过10名特定对象非公开发行股份，募集配套资金总额不超过9.56亿元。

--金科股份 公告，全资子公司山东百俊房地产开发有限公司于12月2日与青岛海尔地产集团有限公司签订《股权转让协议》，以自有资金出资23.51亿元收购后者持有的济南海睿、青岛海昌、泰安海大三家房地产公司的全部股权。

**21世纪经济报 道**

--《四川省深化国有企业改革实施方案近日出台，提出将选择2至3户企业开展混合所有制试点，并制定出台混合所有制企业员工持股指导意见，2017年启动员工持股试点工作。

--截至2016年三季度末，26家具有托管资产资质的商业银行资产托管规模已达113.16万亿元。仅2016年第三季度，银行业托管资产规模净增近10万亿元。

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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