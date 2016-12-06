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亚洲 | 2016年 12月 6日 星期二 08:46 BJT

新债招标：进出口行五年期绿色金融债利率3.28%，规模10亿元--业内人士

路透北京12月6日 - 业内人士周一透露，中国进出口银行当日簿记建档的首期绿色金融债票面利率为3.28%，发行规模10亿元人民币，期限五年。

该期债联合主承销商包括农业银行 、东海证券、南京银行 和洛阳银行，基本承销额为每家联合主承各5,000万元。

上述债券12月5-7日发行，起息日和缴款日均为12月7日。

募集资金用途方面，进出口之前的发行公告称，资金将全部用于中国金融学会绿色金融专业委员会发布的《绿色债券支持项目目录》规定的绿色产业项目。（完） (发稿 侯向明； 审校 乔艳红)

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